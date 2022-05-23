МФК «Норильский никель» уступил КПРФ в пятом матче серии за выход в финал

Евгений Куксевич, главный тренер МФК «Норильский никель», после игры не скрывал сожаления:

- Сегодня мы хорошо смотрелись, агрессивно, но в то же время игра была на грани. Не дотерпели: меньше 30 секунд оставалось до конца, когда ошиблись при игре в пять полевых. Наверное, последний гол придал сопернику уверенности и эмоционально воодушевил. На волне такого эмоционального подъема им повезло и в серии пенальти. Из двух равных команд удача была на стороне КПРФ. Спасибо ребятам за такую самоотдачу. А болельщикам огромное спасибо за поддержку.

Темирлан Алибеков, игрок МФК «Норильский никель», добавил, что обе команды оставили все силы и эмоции на паркете:

- Могли выиграть, но меньше чем за полминуты до конца, к сожалению, пропустили... А затем — серия пенальти, которая превращается в лотерею. Но сезон на этом не заканчивается, впереди борьба за бронзовые медали, мы должны реабилитироваться перед нашими болельщиками — сегодня они как никогда гнали нас вперед, верили. От всей команды и от себя лично хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Мы еще победим.

Первые матчи за бронзу против екатеринбургской «Синары» состоятся 27 и 28 мая на выезде.