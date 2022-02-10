МФК «Норильский Никель» уступил в первой игре 10 тура Париматч-Суперлиги

Счёт открыли динамовцы, когда на десятой минуте Ришат Котляров, сместившись в центр, точно пробил в цель. Норильчане ответили на это прессингом, который, впрочем, успеха не принёс. Зато хозяева свой шанс не упустили: под занавес тайма Фернандо, воспользовавшись неразберихой во вратарской штрафной, увеличил разрыв до двух очков.

После перерыва «Норильский никель» продолжил наседать на владения соперника, и в одном из эпизодов капитан команды Данил Кутузов с близкого расстояния распечатал ворота динамовцев. На 42-й минуте счёт вновь увеличился: удар в дальний угол ворот соперника нанёс Арнольд Кнауб. Когда до финальной сирены оставалась всего минута, великолепно сработала связка Кудзиев-Орлов: Руслан отдал идеальную передачу во вратарскую, где Сергей технично и элегантно переправил мяч в сетку. Итоговый счет - 3:2 в пользу «Динамо Самары».

После матча Евгений Куксевич, главный тренер МФК «Норильский никель», отметил, что наши ребята изначально плохо вошли в игру: «Не было движения, не справлялись с прессингом соперника, плохо играли под давлением и как следствие такой игры, пропустили два мяча. Первый в результате индивидуальных действий, второй со стандарта. Во втором тайме прибавили в движении, искали и находили свободные зоны, быстро переходили из обороны в атаку. Сократили отставание в счёте, вернулись в игру, но прозевали «бьющего» Кнауба, действия которого уже разбирали при подготовке к туру.

Евгений Куксевич также добавил, что не все из наших футболистов смогли полноценно подготовиться к матчам из-за травм. К тому же, за месяц не провели ни одной товарищеской игры, не проверили свои четвёрки. Надо перетерпеть, спокойно отнестись к критике и продолжить строить свою игру, с большим количеством опасных моментов у ворот соперника и забитых мячей, считает он.

Сегодня, 10 февраля, команды проведут вторую игру тура. Начало в 21.30 по норильскому времени.