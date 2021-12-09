МФК «Норильский никель» уступил в первом поединке за выход в ¼ финала Кубка России

Уже на первой минуте хозяева паркета открыли счёт: Родригиньо «прозевал» Алексея Лялина, который с подачи углового легко направил снаряд в цель. На 19-й минуте Нандо вышел один на один с вратарем и не промахнулся. Вскоре норильчане вновь были вынуждены начать с центра площадки: на этот раз ошибся Александр Костромин, который в роли пятого полевого упустил мяч в борьбе с тем же Нандо. Однако уже спустя минуту голкипер норильчан исправился, точно пробив со средней дистанции: Родион Залалетдинов, до этого спасавший динамовцев на последнем рубеже, не выручил.

На 30-й минуте Ришат Котляров довел счет до 4:1 в пользу «Динамо-Самары». Две минуты спустя Родригиньо с передачи Сергея Орлова сократил отставание никельщиков. На это самарцы ответили результативной контратакой, которую завершил Лялин.

Последний гол в матче зрители увидели за пять минут до конца: Фернандо закатил мяч в пустые ворота, когда занявший место в воротах Николай Балашов подключился к атаке, - 6:2 в пользу динамовцев.

Ответную игру соперники проведут 19 декабря в Норильске.

После игры Евгений Куксевич, главный тренер МФК «Норильский никель» отметил, что не на руку нашей команде сыграло функциональное состояние игроков:

- К сожалению, физиологию не обманешь. Из-за плотного игрового графика не смогли должным образом подготовиться к сегодняшней встрече. Ещё не всё закончено. Времени, чтобы подготовиться к ответной игре, достаточно. Исправлять сложившуюся ситуацию в Кубке будем дома, в Норильске.

Станислав Ларионов, главный тренер МФК «Динамо-Самара», добавил, что кубковые встречи состоят из двух матчей, а потому делать какие-то выводы рано.