МФК «Норильский никель» вновь не смог побороть сложившуюся для нашего клуба нестабильность

Обидный проигрыш

Разница мячей в первой игре, проходившей в гостях у динамовцев, была минимальной. Уже на второй минуте матча открыть счёт удалось футболистам самарского клуба. Вскоре голкипера норильского клуба обыграл Владимир Саносян. Затем эффектный гол в свой актив записал шестой номер норильчан Лео, который красивым финтом убрал Сергея Сергеева и ударом в левый нижний угол ворот пробил Родиона Залалетдинова.

Во втором тайме за игру рукой второй «горчичник» получил Лео, и хозяевам удалось реализовать численное преимущество - гол на счету Владимира Гончарова. Спустя несколько минут Ришат Котляров смог довести счёт до крупного – 4:1. Однако заполярной команде всё же удалось отыграть сразу два мяча, непосредственное участие в комбинациях принял Алекс. В первом случае бразилец поразил правый нижний угол ворот «Динамо-Самара», а во втором – ассистировал защитнику «Норникеля» Данилу Кутузову. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу самарцев.

Подводя итоги встречи, Евгений Куксевич, главный тренер МФК «Норильский никель», отметил, что никельщики, пропустив гол на первых минутах игры, дали сопернику психологическое преимущество.

- В такой ситуации за спиной сразу вырастают крылья, крепнет уверенность в своих силах. Это прекрасно продемонстрировал сегодня наш противник. Заслуга динамовцев в том, что, ведя в счёте, они не ослабили давление на наши ворота. Норильчанам надо было отыгрываться, наши футболисты начали торопиться и допускать ошибки. При игре пять на четыре мы действовали грамотно, отыграли два мяча, а вот с игрой в равных составах четыре на четыре справиться не получилось. Не все ключевые футболисты команды сегодня порадовали хорошей игрой. Поэтому завтра произойдут небольшие изменения в квартетах, будем исправлять недочёты.

Успешная тактика

Разбор полётов прошёл удачно, судя по тому, что на следующий день норильчане взяли реванш у хозяев площадки. И вновь разница в голах была минимальной.

На пятой минуте футболист «Норильского никеля» Руслан Кудзиев длинной передачей вывел к воротам Темирлана Алибекова, который открыл счёт в игре. Самарцы выглядели немного опаснее, смогли восстановить равновесие, но вперёд вышли гости: Георгий Потехин ушёл в подкат, и от него мяч залетел в сетку собственных ворот. Разрыв в счёте мог сократить Ришат Котляров, но, разыграв аут, после его удара мяч попал в штангу.

Во втором тайме динамовцы долго подбирали ключи к воротам заполярной команды, и сделать это удалось только на 39-й минуте — Потехин вблизи чужих ворот получил мяч, развернулся и в падении поразил цель. В конце встречи хозяева выпустили на паркет пятого полевого игрока, но разыграть лишнего не удалось. 2:1 — победа «Норильского никеля».

Евгений Куксевич после игры отметил, что если накануне его команда много прессинговала, то сегодня провела встречу, играя строго от обороны. И такая тактика привела к успеху:

- Наши футболисты грамотно действовали в обороне, при этом часто и остро контратаковали, создавая опасные моменты, два из которых воплотили в голы. Благодарю за этот содержательный и сверхнапряжённый матч соперника и хочу пожелать тренерскому штабу

«Динамо-Самары», который совсем недавно приступил к работе, качественной, результативной игры и удачи.

Сергей Орлов, игрок МФК «Норильский никель», добавил, что в этот день северяне вышли на площадку с единственной мыслью - любой ценой вырвать победу:

- Спасибо динамовцам, которые весь матч интенсивно атаковали, владели игровой инициативой. Но мы сумели в контратаках дважды обыграть вратаря самарцев Родиона Залалетдинова. Произошло это не без доли везения: нам повезло сегодня, а хозяевам тура – вчера.

Наставник МФК «Динамо-Самара» Станислав Ларионов и игрок бело-голубых Евгений Мурашов, несмотря на поражение, поблагодарили свою команду, которая провела матч на высоком уровне. Станислав Ларионов отметил, что его ребята всю встречу доминировали на площадке, создали большое число голевых моментов, но реализовали только один из них:

- Уверен, что такие матчи закаляют спортсменов, делают их сильнее, опытнее и устойчивее психологически. Поздравляю норильчан с победой, спасибо за хороший футбол.

«Норникель» после игр 13-го тура остаётся на пятом месте турнирной таблицы с 36 очками. Следующая игра пройдёт в День защитника Отечества на домашней арене. И вряд ли стоит сомневаться, что норильчане окажут огромную поддержку своим футболистам. В спортхолле «Айка» на следующий день, 24 февраля, состоится и ответный матч. Соперником в обеих встречах выступит команда «Торпедо» (Нижегородская область). Прошлые матчи с этим противником были для норильчан удачными: в игре 24 октября заполярная команда была сильнее, а на следующий день сыграли вничью.