МФК «Норильский никель» возглавил турнирную таблицу Париматч-Суперлиги

В этот раз противником «Норильского никеля» выступила команда «Новая генерация». Всего клубы провели между собой 48 матчей, в 29 из которых побеждали норильчане, а в десяти — сыктывкарцы. Девять игр завершились вничью. Общий счёт — 194:140 в пользу никельщиков.

Самыми продуктивными по голам считаются три встречи команд. Так, в 2013 году победу праздновали сыктывкарцы в родных стенах (9:3), в 2016-м была ничья в Норильске (6:6), в 2017-м в Сыктывкаре победили гости (10:2). Минимальный счёт на табло (1:0) был зафиксирован лишь однажды — в 2015 году в Сыктывкаре, тогда победили хозяева площадки.

В прошлом сезоне соперники провели семь игр, в шести из которых, в том числе в трёхматчевом противостоянии плей-офф, «Норникель» оказался сильнее.

В этот раз заполярная команда с первого матча дала понять, что приехала за победой. Гости, настроенные сместить с первого места неожиданно набравшее ход «Динамо» из Самары, начали встречу активнее. Так, прекрасные шансы отличиться имели Сергей Орлов и Максим Коновалов, но первому помешал вратарь, а второго подвёл прицел. И всё же до перерыва счёт был открыт, и постарались всё те же — на седьмой минуте Орлов исполнил штрафной, который удачно завершил Коновалов.

После перерыва «Генерации» ненадолго удалось исправить свое положение, когда молодой Роман Иванин, завладев мячом, сместился в центр и точно пробил в дальний угол ворот Александра Костромина. «Норникелю» понадобилась минута, чтобы вновь выйти вперёд: Жулио Занотто на фланге оторвался от преследователя, направил мяч во вратарскую зону, где снарядом распорядился Родригиньо. Почти сразу после этого норильчане закрепили свое преимущество: Алекс с Кудзиевым организовали контратаку, точку в которой поставил Руслан, результат — 3:1.

На 44-й минуте Родригиньо ошибся в обороне, чем воспользовался Тимофей Турчин, подарив своей команде шанс на спасение. Впрочем, в оставшееся время норильчане больше не совершали ошибок, и даже выход пятого полевого не позволил хозяевам исправить ситуацию. Победа «Норильского никеля» — 3:2.

После игры Евгений Куксевич, главный тренер МФК «Норильский никель», рассказал, что его команда отлично начала игру, однако голов было меньше, чем хотелось:

«Именно ощущения превосходства по голам нам в дальнейшем и не хватало. А соперник выдержал наш первый натиск и потом, подгоняемый болельщиками, воспрянул духом. При этом ко второму тайму было видно, что мы подустали. Сказывается наш режим игр и не самая «длинная скамейка». Соперник продолжил хорошо двигаться, благодаря чему сохранял интригу в матче до конца. Мы же набрались терпения и смогли сохранить преимущество в счёте».

Александр Костромин, игрок МФК «Норильский никель», добавил, что команда ожидала такой тяжёлой игры:

«Мы видели, как в прошлом туре «Новая генерация», уступая 1:4 «Синаре», смогла переломить ход матча. Сегодня мы неплохо провели первый тайм и могли забить к перерыву значительно больше. Но соперник добавил оборотов, хорошо прессинговал. Забил свои голы, а мы продолжали упускать моменты. Именно поэтому счёт такой «скользкий». Игра могла повернуться как угодно, но хорошо, что мы всё-таки победили».

А вот главный тренер «Генерации», Вадим Яшин, сослался на кадровые проблемы в команде. Он отметил, что даже на некоторых тренировках было всего восемь человек:

«Что нам тяжело, было видно прежде всего по перестроениям, так как ряд футболистов только подключились к нам из дубля. Тем не менее хочу сказать, что все старались в меру своих возможностей. Команда не просела и была в игре до конца, с шансами на положительный исход. С одной стороны, это обнадёживает. А с другой — мы ходим рядом с очками очень давно, а их опять нет».

Надежды сыктывкарцев на очки окончательно растаяли на следующий день.

Второй матч обе команды начали с активной игры. Уже к пятой минуте зрители увидели два гола: сначала постарался Даниил Ковтун, удачно подставивший ногу под мяч, а затем Сергей Орлов выстрелом с острого угла сравнял счёт. На 14-й минуте «Генерация» вновь вышла вперёд, и вновь забил Ковтун. Никельщикам понадобилось меньше минуты, чтобы свести на нет все старания хозяев: Кудзиев на замахе убрал защитника и точно пробил в цель. На 19-й минуте Родригиньо сделал идеальную передачу Орлову, который в очной дуэли с вратарём оформил дубль, и вперёд вышли гости — 3:2.

После перерыва страсти на площадке не утихли. Темирлан Алибеков подрезал мяч в сетку после удара Жулио Занотто. «Генерация» ответила на это контратакой, которую завершил Илья Рубцов. А затем вновь о себе напомнил Кудзиев, пушечным выстрелом отправивший снаряд в девятку, — 5:3. За четыре минуты до конца Роман Иванин, элегантно переправив снаряд в сетку, сократил отставание хозяев до минимума. В оставшееся время сыктывкарцы организовали ряд атак, но оборона норильчан выдержала. Итог встречи — 5:4 в пользу «Норильского никеля».

После игры Евгений Куксевич отметил, что соперники играли хорошо:

«Но нам удавалось быстро забивать в ответ и тушить порыв противника. Мы смогли забить голы, которые позволили

нам получить преимущество. Сегодня мы играли от обороны, стараясь действовать с подстраховкой и на контратаках. Во втором тайме стало значительно тяжелее физически. Мы старались использовать всю «скамейку» и терпеть. Это и позволило нам сегодня победить».

Ближайшие игры, в которых сразится заполярная команда, пройдут 11 и 12 декабря в 17.00 на паркете спортхолла «Айка». В восьмом туре против наших ребят выйдут футболисты «Тюмени». Противник сейчас занимает шестую строчку таблицы, набрав 17 очков. «Норильский никель» — лидер таблицы, в их активе — 25 очков.