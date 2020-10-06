МФК «Норильский Никель» вышел в четвертьфинал Кубка России по мини-футболу

В составе «Норникеля» голами отметились Жулио Занотто, Дарлан, Максим Коновалов, Владислав Шаяхметов и дубль на счету Руслана Кудзиева. Наставник «Норильского никеля» Евгений Куксевич подвел итоги первой встречи:

— Мотивация была простая: мы уже один раз проходили подобное, когда на выезде играли с командой Париматч — Высшей лиги, и не смогли ее пройти. Это случилось в первый год моей работы, поэтому отсюда и самая основная причина нашей мотивации сегодня. Это первое. Второе — наш немного усеченный состав, ряд наших лидеров сегодня не играл по разным причинам, поэтому нужна была собранность от тех людей, которые являются их дублерами. Это был их шанс проявить себя, показать свою надежность, доказать, что они все понимают и умеют. Ну и третье — никто не отменял необходимость проходить дальше, завоевывать кубок и премиальные. Сегодня по ходу матча у нас выбыли еще два игрока — Орлов и Алибеков. Продумаем тактику и стратегию, чтобы хватило сил на завтра.

Второй матч состоялся на следующий день, в воскресенье, на паркете СК «Кунцево». Встреча завершилась вничью 3:3. В составе заполярной команды дважды отличился Дарлан, и гол на счету Никиты Анисимова.

Следующие игры - 4 тура Париматч – Чемпионата России по мини-футболу среди клубов Суперлиги - запланированы 10 и 11 октября, по предварительным данным на местной площадке, на паркете Дворца спорта «Арктика». Заполярная команда примет соперников из Самары – «Динамо Самара». Ожидается принципиальное соперничество, поскольку в Самаре играет сразу несколько бывших игроков заполярной команды, которые сменили клуб этим летом.