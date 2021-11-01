МФК «Норильский никель» вышел в четвертьфинал Кубка России

Заполярный клуб как представитель российской Суперлиги начал выступление в Кубке России с 1/8 финала. В Ростове-на-Дону норильчане встретились с местной мини-футбольной дружиной «Ростов», которая входит в Высшую лигу.

В первом же матче игроки «Норникеля» одержали верх над хозяевами площадки, начав Кубок с победы. Первый тайм завершился безголевой ничьей. Единственный гол за всю игру на 37-й минуте забил наш вратарь Александр Костромин. Отметим, что это первый его гол за команду. В конце встречи ростовчане заменили голкипера на пятого полевого игрока, но распечатать ворота норильчан так и не смогли. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу северян.

Как после матча отметил главный тренер «Норникеля» Евгений Куксевич, наши игроки предполагали, что на своём поле «Ростов», выйдя против команды Суперлиги, будет настроен очень серьёзно. Учитывали и поддержку своих зрителей, а потому ждали, что соперник будет играть с воодушевлением:

- Нам надо было реализовать моменты, которых было предостаточно, чтобы этот пыл погасить. Но мы не смогли, и «Ростов» воспрянул духом. Они почувствовали, что могут опасно бежать в контратаку. В целом игра получилась очень хорошей, и прежде всего я благодарен сопернику, что он не стушевался, а продемонстрировал такую наглую игру и составил нашим игрокам очень хорошую конкуренцию.

На следующий день двухматчевая баталия продолжилась и была более богатой на голы. Счёт открыли хозяева паркета, автором гола стал Григорий Валеев. Однако вскоре цифры на табло сравнялись стараниями Сергея Орлова, забившего с удачной передачи. Больше голов в первом тайме не было, зато в самом начале второго Сергей Орлов оформил дубль. Также дубль на 32-й минуте записал на свой счёт и Григорий Валеев — 2:2. Далее вновь отличился Орлов, оформив хет-трик. А бразилец Жулио Занотто закрепил успех партнёра по команде, забив четвёртый гол в ворота «Ростова». Таким образом, вторая игра 1/8 финала Кубка России завершилась со счётом 4:2 в пользу северян.