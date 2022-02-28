МФК «Норильский никель» выступит в «Финале четырёх» СпортмастерPRO — Кубка России

Таким образом, 19 марта наша команда проведёт 1/2 финала против екатеринбургской «Синары». В параллельном полуфинале сыграют «Тюмень» и «Газпром-Югра». Финал и матч за третье место назначены на 20 марта.

Первый конкурент «Норильского никеля» в борьбе за Кубок — «Синара», с которой они в предыдущем туре чемпионата поделили очки. Екатеринбуржцы три раза становились чемпионами страны, в том числе по итогам прошлого сезона. В 2008 году они победили в Кубке УЕФА, а за год до этого — в Кубке России.

«Газпром-Югра» — действующий обладатель Кубка России. В предыдущий раз они обыграли в финале «Тюмень». А за год до этого уступили в решающем матче норильчанам. Всего у югорчан пять кубков.

«Тюмень» — ни разу не побеждала в Кубке России, при этом четыре раза была в финале.