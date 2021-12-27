МФК «Норильский никель» завершил игровой год на пятом месте турнирной таблицы Париматч-Суперлиги

В первом матче норильчане уступили со счётом 3:4. Счёт открыли хозяева площадки, когда на четвёртой минуте Денис Аширов удачно сыграл в «стенку». Норильчане ответили на это метким попаданием в цель в исполнении Романа Букина, который не промахнулся с острого угла. На 21-й минуте торпедовцы вновь вышли вперёд, на этот раз отличился Антон Оппер, удачно пробивший в одно касание после розыгрыша углового. Под занавес тайма грамотно сработала атакующая линия гостей: сначала Алекс успешно сыграл на добивание, а затем Родригиньо и Руслан Кудзиев организовали контратаку, точку в которой поставил последний. Результат — 3:2 в пользу северян.

После перерыва на паркете велась напряжённая борьба, опасные моменты возникали у ворот обеих команд, но развязка поединка наступила в самом конце. За минуту до финальной сирены при поддержке пятого полевого счёт сравнял Дмитрий Зайцев. А когда никельщики начали отыгрываться, нижегородцы, подкараулив соперников на ошибке, организовали ответную атаку, в которой Аширов с передачи Александра Телегина вырвал для своей команды победу — 4:3 в пользу «Торпедо».

На следующий день в ответном матче счёт также открыли хозяева площадки: на девятой минуте после розыгрыша углового Денис Аширов ударом с дальней дистанции послал мяч точно в девятку. Три минуты спустя Родригиньо, получив пас от Алекса, пробил по воротам: мяч срикошетил от перекладины и от Дмитрия Зайцева, после чего предательски пересёк линию — автогол. Ещё пару минут спустя нижегородцы заработали фол, судья указал на шестиметровый, который без шансов для вратаря реализовал Руслан Кудзиев. В третий раз мяч в воротах торпедовцев побывал после великолепного прохода Жулио Занотта по флангу и точной передачи на Кудзиева. А на последней минуте тайма никельщики организовали отличную комбинацию, которую начал Сергей Орлов, поддержал Кудзиев и продолжил Роман Букин: мяч на свой счёт записал Орлов. Результат первого тайма — 4:1 в пользу «Норильского никеля».

В начале второй 25-минутки северяне укрепили своё преимущество, когда капитан команды Данил Кутузов, воспользовавшись удачным отскоком мяча, издали поразил оставленные без присмотра ворота — 5:1. На этом удачная серия гостей закончилась. Дальше забивали только нижегородцы. Поочередно свои имена в протокол вписали Дмитрий Зайцев на 28-й, Фидан Низамутдинов на 29-й, Бальдассо на 40-й и Денис Аширов на 46-й минутах матча. Игра закончилась вничью — 5:5.

По итогам девятого тура норильчане потеряли три очка и сейчас имеют в активе 26 очков после 16 игр.

В следующий раз «Норильский никель» сыграет только в будущем году, когда в рамках десятого тура (9–10 февраля) Париматч-Суперлиги на выезде встретится с самарским «Динамо».