МФК «Норильский никель» готовится к новому сезону

Напомним, в первом контрольном поединке норильчанам противостояли самарские динамовцы. Победу по итогам встречу одержали подопечные Евгения Куксевича со счётом 4:3. На следующий день никельщики оказались сильнее московской КПРФ во втором контрольном матче. Итоговый счёт встречи - 2:1.

Главная новость прошедшей недели: в тренерский штаб клуба вошёл Павел Степанов. С этого сезона он будет тренером вратарей заполярной команды.

Напомним, Павел Степанов - в прошлом легендарный вратарь, который в сезоне 2001/2002 гг. в составе «Норильского никеля» завоевал золото чемпионата России. Он семикратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка УЕФА, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.

Помимо заполярной дружины Павел Степанов выступал за «Галакс», «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Дину» и «Политех». А после завершения профессиональной карьеры продолжал поддерживать форму, выступая в чемпионате Санкт-Петербурга за команды «Золотой» и «Петрович». При этом Павел Евгеньевич уже тогда занимался тренерской деятельностью. В прошлом году он открыл свою школу вратарского мастерства.

Он отметил, что давно хотел попробовать свои тренерские возможности в высшем дивизионе российского мини-футбола:

- Поэтому для меня вдвойне приятно, что приглашение получил именно от «Норильского никеля», в котором я провёл прекрасные четыре года и завоевал свои первые трофеи».

Он также отметил болельщиков заполярной команды, рассказав, что атмосфера, которую они создавали, была неотъемлемой составляющей успешной игры команды.

Главный тренер мини-футбольного клуба "Норильский никель" Евгений Куксевич рассказал о перераспределении функций тренерского штаба в связи с приходом нового специалиста:

- Наша команда с каждым сезоном становится на ступеньку выше. Это касается и тренерского штаба. Поэтому для получения ещё более лучшего результата и повышения эффективности мы пригласили классного специалиста для работы с вратарями, освободив от этих обязанностей Алексея Николаевича Попова. Павел Евгеньевич в прошлом заслуженный вратарь, который многое может дать нашим голкиперам. Мы в него верим и всячески помогаем. А Алексей Попов, в свою очередь, сможет полностью сконцентрироваться на работе с командой и заняться своими непосредственными обязанностями. А их очень много: анализ и подготовка технико-тактических действий, вариантов игры в обороне, атаке, контратаке, стандартных положений, плюс разбор и видеоанализ игры соперника. Также работа на тренировках, ведь если взять ту же двухсторонку, то на каждую команду нужен отдельный тренер. Во время официальных игр необходимы подсказки, содействие в принятии решений. На данный момент могу с уверенностью сказать, что все функции и задачи чётко распределены между всем тренерским штабом, и каждый знает свои обязанности. Есть ещё время на подготовку к сезону. Мы с позитивом смотрим в будущее.

На предстоящий сезон 2021/2022 команда выбрала своим капитаном Данила Кутузова. Вице-капитанами стали Владислав Шаяхметов и Иван Поддубный.

- Быть капитаном такой команды, как «Норильский никель», - это очень почётно и ответственно. Благодарю ребят и тренерский штаб за оказанное доверие. Сделаю всё от меня зависящее, чтобы оправдать ожидания. Уверен, в этом сезоне мы закрепимся на пьедестале почёта и будем бороться только за золотые медали. Вперед, Норильск! - отметил Данил Кутузов.