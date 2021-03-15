МФК «Норильский никель»-М — обладатель кубка Норильска

В решающем матче команда Александра Соколова и Алексея Брусенцова переиграла оппонента из Талнаха со счетом 7:2. У победителей гол забил Эльсевар Рагимов, дубль на счету Вугара Велиева, и покер оформил Дмитрий Сильчин.

Выдающаяся игра юношей в финале в частности и по ходу Кубка в целом позволила представителям Ассоциации футбола и мини-футбола Таймыра выделить некоторых индивидуальными наградами. Так, сразу трое забрали себе заветные статуэтки. Лучшим нападающим признали Дмитрия Сильчина. Лучшим бомбардиром с 11 мячами в своём активе стал Вугар Велиев. А лучшим игроком турнира был признан Эльсевар Рагимов. В других номинациях – «Лучший вратарь» и «Лучший защитник» - отмечены Раван Сарыбалаев (команда «Металлист») и Валерий Сиканов (команда «Талнах») соответственно.

Старший тренер юношеских команд Александр Соколов подвёл итоги решающей встречи Кубка Норильска и поделился эмоциями от завоёванного трофея:

— Мы понимали, что игра будет тяжёлой. Довлела ответственность за результат. Пусть счёт никого не вводит в заблуждение. Итог 7:2, но это преимущество мы наращивали по ходу всего матча. Встреча складывалась очень тяжело, соперник постоянно пытался нас догнать. Нельзя сказать, что мы добились лёгкой победы. «Талнах» — обученная команда. Впереди с ними нас ждёт очередная встреча, но уже в рамках финала первенства города Норильска. Предстоящая игра будет не менее тяжёлой. Я не могу предсказать результата, потому что у них каждый игрок опасен по-своему. Наверное, эта встреча была самой сложной в сезоне. Считаю, что мы заслужили этот трофей. Мы шли к этой цели, и её удалось достичь. Значит, всё, что мы делали, делали правильно. Мы с Алексеем Брусенцовым стараемся донести до ребят аспекты игры, и наши воспитанники выполняют их. Конечно, есть недочёты, но мы всегда ведём работу над ошибками. У юношей этого возраста — это первый серьёзный успех. У нас сейчас хороший укомплектованный коллектив, в котором благоприятный микроклимат для достижения результата. Всё это залог того, что команда двигается в нужном направлении.