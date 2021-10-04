МФК «Норильский никель» приглашает на открытую тренировку

На этой неделе мини-футбольный клуб «Норильский никель» откроет новый спортивный сезон. Домашние поединки с самарским «Динамо» в рамках первого тура Париматч-чемпионата России по мини-футболу среди клубов Суперлиги пройдут 8 и 9 октября.

Перед официальным стартом сезона 2021/2022 МФК «Норильский никель» на площадке Спортхолла «Айка» проведёт открытую тренировку и встречу с болельщиками. Мероприятие состоится 5 октября в 17.30. Вход свободный.

После тренировки все желающие могут пообщаться с игроками заполярной команды и сделать фото.