МФК «Норильский никель» продолжает борьбу в полуфинале Парибет-Суперлиги

Уже на второй минуте матча вратарь заполярной команды Александр Костромин, взяв инициативу на себя, решился на удар издали, и мяч, миновав всех на своем пути, влетел точно в цель. КПРФ ответила на девятой минуте: Костромин отвёл угрозу, но Баталья оказался быстрее на добивании. Прошло меньше минуты, и вновь отличился Баталья, в этот раз с передачи Янара Асадова. Вскоре после этого за игру рукой москвичам назначили шестиметровый: к снаряду подошел Нандо, но не смог переиграть Дмитрия Путилова. Третий мяч в ворота северян переправил Андрей Заболонков.

Во втором тайме зрители увидели лишь один забитый мяч, который на 44-й минуте записал на свой счёт Лялин: Алексей воспользовался осечкой соперника в обороне и грамотно распорядился моментом. Победа КПРФ — 3:2.

Евгений Куксевич, главный тренер МФК «Норильский никель», после матча отметил, что в первом тайме команда допустила грубейшие ошибки: вели в счете, но плохо держали прессинг:

- Ошибались в атаке... Затем собрались, вроде бы выровняли игру. Нужно было забивать пенальти, но... Во втором тайме попытались перестроиться, сыграть в давление, найти нужные сочетания. А ещё соперник «закрылся» низко, поставив перед нами «забор», который тяжело было вскрыть. Тем не менее, реализовать момент нам удалось. Попытались спасти игру, выпустив пятого полевого, но вратарь КПРФ действовал без осечек. В целом, во втором тайме мы могли отыграться и перевести игру в дополнительное время... Спасибо болельщикам за поддержку.

Зато в отчётном матче на следующий день «Норильский никель» сравнял счёт в полуфинальной серии. Правда, первыми забили гости: на шестой минуте Дуглас, приблизился к воротам, убрал защитника на замахе и точно пробил в дальний угол. Норильчанам понадобилось три минуты, чтобы отыграться: Габриэль устроил настоящий прессинг на защитные ряды «коммунистов», отдал передачу на Кудзиева, и Руслан не промахнулся. На 16-й минуте хозяева вышли вперед стараниями Алексея Лялина, которому ассистировал Алекс.

Во втором тайме борьба продолжилась. Как итог — зрители увидели ещё по одному мячу, забитому в ворота каждой из команд. Сперва Педро на 33-й минуте замкнул прострел на дальнюю штангу, а спустя десять минут Алекс метким ударом со штрафного принёс «Норильскому никелю» важнейшую победу — 3:2.

Евгений Куксевич рассказал, что перед игрой обратил внимание на горящие глаза ребят и почувствовал их азарт:

- Я понял, что мы не просто дадим бой сопернику, но обязательно выиграем. И действительно, команда выступила единым целым, включила внутренние резервы и добилась своего. Ну и, конечно, наши болельщики, несмотря на вчерашнее поражение, ещё сильнее гнали нас вперед. Во многом это и их победа.

Теперь счёт в серии стал равный — 1:1. Ответные матчи пройдут в Климовске на домашней площадке КПРФ 17-18 мая.