МФК «Норильский никель» уступил в товарищеском матче «Газпром-Югре»

В составе норильчан отличились Денис Родин и Руслан Кудзиев. А голкипер «никельщиков» Александр Костромин отразил два десятиметровых удара.

Как рассказал главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич, команда вышла на паркет в усеченном составе, имея в своём распоряжении всего две четвёрки игроков. Поэтому соперник, у которого было три четвёрки в качестве дополнительных сил, смог измотать оппонента. Тем не менее, уверен рулевой «никельщиков», игра пошла на пользу обеим дружинам.

«Контрольные матчи на то и контрольные: можно безболезненно проверить свои силы и вовремя провести работу над ошибками», - поделился наставник норильчан.

Евгений Куксевич, главный тренер "Норильского никеля":

- Мы провели серьезный подготовительный микроцикл, который сейчас завершаем товарищескими матчами. Сегодня у нас набралось всего две четверки: некоторые игроки по различным причинам не смогли принять участие в игре. Конечно, сделаем определенные выводы по встрече, но хочу особо подчеркнуть, что сегодняшний проигрыш не идет нам в минус. Контрольные матчи примечательны и важны тем, что можно (и самое главное - нужно) без последствий для себя испытывать состав, делать перестановки и "обкатывать" новичков.

Первые три мяча пропустили, совершив ошибки на своей половине площадки. Затем выравнили ситуацию: создавали очень хорошие моменты, которых бы хватило на то, чтобы сравнять и выйти вперед. Примерно с десятой минуты, когда перебороли усталость и прессинг соперника, который, к слову, играл тремя полноценными четверками и действовал довольно агрессивно, мы стали лучше выглядеть, проявили характер, но реализовали всего две атаки. Повторюсь: парни получили серьезную нагрузку, которая в дальнейшем обязательно принесет свои плоды.