МФК «Норильский никель» в финале Чемпионата России

«Норильский никель» сыграл пятый матч с «Газпром-Югра». Он закончился волевой победой команды со счетом 5:4. Теперь футболистов ждет выступление в финале плей-офф Чемпионата России по мини-футболу.

Руслан Кудзиев, капитан МФК «Норильский никель»:

— Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, и наших, и «Газпром-Югры», которые сегодня создали такую потрясающую атмосферу на трибунах. Играть в такой обстановке дорогого стоит. Наши болельщики сегодня выложились на максимум. По игре тяжело говорить, потому что при счете 5:2 мы расслабились. Соперник при игре в большинстве нас прижал. Но самое главное, что удержали победу. У нас сейчас очень мало времени на восстановление. Надо восполнить свои силы и биться за золотые медали.

Владимир Колесников, главный тренер МФК «Газпром-Югра»:

— В первую очередь, хочу поблагодарить наш десант болельщиков из Югорска. Они рьяно поддерживали нас и было очень приятно играть на выезде. Игра при равных составах у нас не получилась. В концовке удалось организоваться при игре в большинстве. Создавались моменты, и забивались голы. Спасибо команде, не отпустили руки и верили в положительный исход. Концовку отдам на откуп профессионалам, пусть оценивают. Если такие победы приятны. Но это игра. Будем бороться за бронзу.

Павел Симаков, игрок МФК «Газпром-Югра»:

— Игра была насыщенная на эмоции, голевые моменты и голы. При игре четыре на четыре допустили много ошибок, и не реализовали моменты. Судьи решили игру. Отняли у нас гол, там была адекватная борьба. Но 5:4 проиграли.

Евгений Куксевич, главный тренер МФК «Норильский никель»:

— Главные герои — это всегда футболисты. Их настрой все определил. В прошлом году мы были в шаге от финала. В этот раз видна последовательность нашего движения. Люди, которые сегодня практически не могли даже нормально бегать, играли на морально-волевых и смогли вытерпеть до конца. Парни выложились на максимум и отдали всю свою энергию. Наш шестой игрок — наш болельщик поддерживал очень мощно. Мы не слышали друг друга на площадке. Мы подсказывали друг другу уже даже не через слова, а через жесты. Атмосфера придала нам очень много сил, с помощью которых мы смогли завоевать эту путевку в финал.

Теперь футболистов ждет выступление в финале плей-офф Чемпионата России по мини-футболу.

ФОТО Сергей Колосов