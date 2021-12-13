МФК «Норникель» не смог удержаться в ранге лидера Париматч-Суперлиги

Соперником норильчан в этот раз стал клуб «Тюмень», один из сильнейших в России и Европе, вышедший в «Финал четырёх» Лиги чемпионов. Накануне первой игры наставник норильских футболистов Евгений Куксевич отметил, что с учётом кубковой встречи с «Динамо-Самарой» график получился очень плотный. У «Норильского никеля» не было времени на технико-тактическую подготовку к играм восьмого тура. Поэтому сосредоточились на изучении соперника. Зато сохранился костяк наших игроков, которые в последние годы часто играли с тюменцами.

История встреч заполярной команды с «Тюменью» насчитывает 71 игру: 21 раз побеждали норильчане, 35 раз — тюменцы. 15 матчей завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей — 267:253.

К сожалению, в этот раз оба матча остались за гостями — не помогли нашим ребятам и родные стены. На пятой минуте первой игры Денис Неведров, воспользовавшись угловой передачей, удачно направил снаряд аккурат в ворота. Четыре минуты спустя тюменцы удвоили преимущество: Александр Упалев вышел на ударную позицию и, не встретив сопротивления, точно пробил в нижний угол. Третий мяч в ворота никельщиков отправил Камиль Герейханов, воспользовавшись брешью в обороне хозяев. На 17-й минуте норильчане организовали образцовую атаку, которую начал Николай Балашов, а завершил Роман Букин. Незадолго до перерыва отличился Бруно Таффи, которому никто не помешал переправить мяч в сетку после розыгрыша углового, — 1:4.

Во втором тайме «Норникель» усилил натиск, и на 31-й минуте гол забил Руслан Кудзиев, — 2:4. На это гости ответили точным ударом по воротам в исполнении Артёма Антошкина, который поймал на ошибке вышедшего вперёд Александра Костромина. Следом дубль оформил Неведров. Точку под самый занавес встречи поставил Иван Милованов, к этому моменту норильчане играли в меньшинстве — с площадки был удалён Алекс. Победа «Тюмени» — 7:2.

После матча Евгений Куксевич отметил, что в игре были провальные отрезки: «Вроде бы команда в первой смене создаёт хорошие моменты, но некоторым игрокам не хватает опыта, да и усталость сказывается. Ещё пришлось играть без Родригиньо, который накануне почувствовал болезненные ощущения. Завтра будет ещё игра, нужно как следует настроиться. Болельщики должны видеть наш характер, они должны понимать, что мы готовы полностью выложиться на площадке».

А Роман Букин, игрок МФК «Норильский никель» извинился перед зрителями, отметив, что с таким счётом стыдно заканчивать игру: «Вторую игру подряд пропускаем какие-то нелепые голы. Так нельзя играть. Завтра постараемся реабилитироваться и показать хороший результат».

На руку заполярной команде должен был стать пропуск следующего матча капитаном противника Артёмом Антошкиным, получившим травму. Представители команды «Тюмень», конечно, победе порадовались, но добавили: понимают, что приехали в гости к лидеру, и завтра он отдаст все силы, чтобы победить. Так что надо как следует восстановить силы.

К сожалению, разница в пять мячей, которой отметился итоговый протокол первого матча, повторилась и на следующий день. Но в ситуации более неприятной для заполярной команды, чем накануне. В этот раз они уступили всухую.

Однако матч получился напряжённым — на табло долго было по нулям. Только на 11-й минуте Андрей Батырев, воспользовавшись лазейкой в обороне норильчан, открыл счёт. Спустя минуту он же решился на дальний удар и не прогадал.

После перерыва Батырев оформил хет-трик, на 30-й минуте реализовав выход один на один с голкипером. На 42-й минуте мяч после удара Андрея Соколова и рикошета от защитника в четвёртый раз пересёк линию ворот никельщиков.

В надежде переломить ход игры хозяева заменили вратаря пятым полевым игроком, но на 46-й минуте вновь пропустили атаку: снаряд в пустые ворота отправил Иван Милованов. Итоговый счёт — 5:0 в пользу «Тюмени».

После матча Руслан Кудзиев, игрок «Норильского никеля», был откровенен: «Сегодня мы оказались слабее соперника. Все парни старались, бились, но, к сожалению, не получилось... Пропускали нелепые голы. Это уже третье кряду поражение. Но любой проигрыш тоже идёт в общую копилку опыта. Впереди ещё много игр, так что переведём дух и двинемся вперёд».

А Евгений Куксевич отметил, что по ходу игры, когда реализация не случалась, команда морально опустошалась, а силы черпать было неоткуда: Алекс и Коновалов пропустили встречу, Шаяхметов и Родригиньо не в форме, Орлову тоже нездоровилось:

«Но ребятам нужно сказать спасибо, ведь, несмотря ни на что, они вышли на паркет и бились. Хочу обратиться к нашим болельщикам, ради которых мы играем: нужно перетерпеть и пережить это время вместе, игрокам нужно восстановиться. Как только парни наберутся сил, уверен, игра команды вернётся на прежний уровень. После отдыха начнём готовиться к ответной кубковой игре с «Динамо-Самарой».

В итоге МФК «Норильский никель» опустился на вторую строчку в турнирной таблице с 25 очками. «Тюмень» — на третьей. Лидером таблицы стал МФК КПРФ, опередив норильчан на три очка. Догнать его наши ребята могут в девятом туре Париматч-Супергили — игры с нижегородским «Торпедо» пройдут на выезде 24 и 25 декабря.

Но сначала предстоит домашнее сражение за выход в полуфинал Кубка России – 19 декабря в 17.00 играем ответный матч против «Динамо-Самара».