МФК «Норникель» провёл первый выездной тур сезона

Первая игра с екатеринбургской «Синарой» начиналась сложно. Уже на 12-й секунде противники норильчан открыли счёт. Заполярная команда ответила 15 минут спустя: Алекс не оставил своих одноклубников в долгу — 1:1. На этом обмен голами в первом тайме завершился. Однако норильчане продолжили успешное наступление во втором — на 41-й минуте Родригиньо сделал передачу на Темирлана Алибекова, который забил второй гол. Правда, «Синара» не намерена была сдаваться без боя и через две минуты восстановила равновесие на табло: Максим Герасимов забил со штрафного. И тут норильчан выручил их лучший бомбардир прошлого сезона Руслан Кудзиев — менее чем через минуту он реализовал передачу, полученную от Родригиньо. Игра закончилась победой северян со счётом 3:2.

По словам Евгения Куксевича, главного тренера МФК «Норильский никель», игра была классная, потому что на площадке находилось много мастеров:

- Мы пропустили первыми и, что мне очень понравилось, у нас не было волнения. Именно оно помешало нам в прошлой игре, когда после пропущенного гола мы занервничали. А сегодня сохранили хладнокровие, продолжали в прежнем режиме работать, хотя и хотели дать минимум пространства сопернику, который здорово может и обыгрывать, и играть сходу. Сегодня решающую роль играли стандарты, это как раз сильное качество «Синары». В основном мы справились, но два момента в их исполнении были классные. Сегодня важным было выдержать этот натиск — мы играем в гостях, с действующим чемпионом, — и нам удалось. Это очень важная победа для нас.

В свою очередь Евгений Давлетшин, главный тренер МФК «Синара», отметил, что с их стороны была не самая хорошая игра: много брака, потерь в простых ситуациях, неправильных решений:

- В Суперлиге на нас каждый соперник с особым настроем будет выходить, как сегодня «Норильский никель». Начали здорово, в первой же смене забили гол, но, к сожалению, недоработали в обороне, на стандартах — угловой, аут. Сейчас с холодной головой всё проанализируем и будем завтра стараться взять реванш.

И екатеринбуржцам действительно удалось это сделать. Первый тайм отличился обилием голов. И вновь первый мяч был на счету хозяев паркета: забил Никита Фахрутдинов после точной передачи Сергея Абрамова. Но в этот раз «Синара» не дала сопернику шанс сравнять счёт и вскоре удвоила отрыв стараниями Максима Герасимова. Заполярная команда смогла ответить только к 12-й минуте: забивший накануне решающий гол Руслан Кудзиев отличился и сегодня. Екатеринбуржцы не простили этого «Норникелю» и спустя минуту вновь забили — результативный удар на свой счёт записал Дмитрий Прудников. До окончания первого тайма соперники ещё по разу обменялись голами: сначала мяч в сетку ворот послал Владислав Шаяхметов (кстати, он набрал уже 400 голов в чемпионатах России), затем — синарец Антон Соколов. Результат первого тайма — 4:2 в пользу «Синары».

Во втором тайме удалось лишь по разу обменяться голами, хотя «Норильский никель» усилил атаку. Но и «Синара» оборону не ослабляла. В итоге на 29-й минуте Роман Букин сумел отдать пас Алибекову, и удар Темирлана оказался точен. Но хозяева напомнили гостям про правила уважения дома, и на 39-й минуте Антон Соколов забил итоговый пятый мяч. По результатам второй игры норильчане уступили екатеринбуржцам — 3:5.

После матча Евгений Куксевич пояснил, что начало игры было осторожное: северяне играли пассивно, давали большие зазоры первой четвёрке (чего нельзя делать) и получили в ответ сразу два мяча:

- Когда перестроились, стали поджимать и убирать зазоры, то включились в игру, начали демонстрировать вчерашние скорости, где нам удалось отыграть мяч. Сегодня очень здорово подключался вратарь соперника. Наши ребята продолжали бороться до конца и даже имели шансы забить и сравнять счёт. Но везёт сильнейшему. Соперник действительно играл хорошо, активно. В итоге мы поделили очки, поэтому, считаю, что провели игру хорошего уровня с небольшими погрешностями в начале матча.

На этом первый выездной тур завершился. Впереди вновь домашние игры в Норильске: 6 и 7 ноября на паркете «Айки» МФК «Норильский Никель» сразится с московским клубом КПРФ. Болельщики же могут приобрести абонементы на домашние игры заполярной команды, которые также действительны и для матчей Кубка страны.