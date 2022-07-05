Мини-футбольному клубу «Норильский никель» исполнилось 29 лет
Мини-футбольному клубу «Норильский никель» исполнилось 29 лет
Клуб под названием МФК «Норильск» был создан 30 июня 1993 года. Своё нынешнее имя он обрёл в 1998-м.
За прошедшие десятилетия северяне сумели завоевать звание чемпионов страны, дважды становились серебряными и бронзовыми призёрами Лиги и брали Кубок России. Сейчас клуб играет в Суперлиге - высшем дивизионе российского мини-футбола. Кстати, 2 июля свой день рождения отметил генеральный директор МФК «Норильский никель» Павел Белкин.