МАУ ИЦ «Норильские новости»

Мини-футбольному клубу «Норильский никель» исполнилось 29 лет

Мини-футбольному клубу «Норильский никель» исполнилось 29 лет

Главная / Новости / Спорт

Мини-футбольному клубу «Норильский никель» исполнилось 29 лет

Клуб под названием МФК «Норильск» был создан 30 июня 1993 года. Своё нынешнее имя он обрёл в 1998-м.

Мини-футбольному клубу «Норильский никель» исполнилось 29 лет

За прошедшие десятилетия северяне сумели завоевать звание чемпионов страны, дважды становились серебряными и бронзовыми призёрами Лиги и брали Кубок России. Сейчас клуб играет в Суперлиге - высшем дивизионе российского мини-футбола. Кстати, 2 июля свой день рождения отметил генеральный директор МФК «Норильский никель» Павел Белкин.

Фото с сайта МФК «Норильский никель»
5 июля в 14:11 2820
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также