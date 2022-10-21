Мини-футбольный клуб «Айка» открыл свой фан-клуб, куда пригласил на бесплатные занятия ребят из многодетных семей

Юным спортсменам от 5 до 14 лет, они объединены в 16 групп (5 лет, 5-6, 7-8, 9-10 и 11+). Часть из них уже занималась мини-футболом в группах «Айки» на платной основе, теперь они продолжат привычные занятия со своими же командами, но занятия будут бесплатными.

Юлия Виноходова, директор спортхолла «Айка», где тренируются дети, говорит, что развитие спорта на территориях присутствия компании «Норникель» - один из приоритетов её социальной политики, и старт групповых бесплатных программ отвечает ему в полной мере.

Александр Соколов, главный тренер детского фан-клуба «Айка», отмечает большой интерес к занятиям у многих семей:

- Некоторые заполняли анкеты сразу на нескольких детей. Мы понимаем, как сложно родителям, когда тренировки проводятся в разное время, и идём им навстречу, по возможности подбирая группы, где могли бы заниматься ребята одной семьи. Мы находимся в постоянном контакте с родителями, нам важно видеть их желание сотрудничать. А у детей — желание развиваться. Мы также признательны всем, кто помог с организацией фан-клуба - «Норникелю», спортхоллу «Айка», «Х-фит Север».

Между прочим, в 65 из 278 юных игроков – девочки. Тренер только приветствует это.

- Я прежде уже тренировал девочек и скажу, что они зачастую превосходят парней в работе над собой. На тренировках они ведут себя старательно и получают хороший заряд энергии, когда обыгрывают парней. А тех это подстёгивает, и они сами начинают заниматься активней, стремясь доказать, что футбол — мужской вид спорта. Многие родители, кстати, удивляются: футболистов в семье не было, а дочь рвётся к мячу. Могу их только поздравить с тем, что у них растёт целеустремлённая личность.

Одна из маленьких звёздочек - Оля Щедрина, единственная девочка в своей группе. Говорит, что играть с мальчиками не тяжело, но «грустно, хоть бы ещё одна девочка пришла!». Оля успевает заниматься гитарой, рисованием, а в футбол, считают её родители Наталья и Александр, пришла по стопам отца — он в прошлом увлекался этим видом спорта. Семья не пропускает ни одной домашней игры МФК «Норильский никель», а выездные встречи смотрит в интернете.

- Я поглядела, как играет наша команда, и тоже захотела выйти на поле. Я не очень хорошо умею обращаться с мячом, надеюсь научиться на тренировках. Чтобы выиграть у мальчиков, нужно много усилий, вот я и тружусь, - говорит не по годам разумная Олечка.

Родители полностью за — в этом возрасте ребёнок должен бегать, прыгать, дружить с другим ребятами, и всё это дают тренировки. Они уже прикидывают: может, когда младшая сестра Оли подрастёт, будет заниматься вместе с ней.

Мама другого юного футболиста, Ольга Юрлова, уверена, что настроение на тренировках задают и атрибутика, и зал, и знающие тренеры:

- Мне посоветовала отдать сына в группу подруга, тоже многодетная мама. У меня трое детей, в мини-футбол подался средний сын, и ему здесь очень нравится! Тренеры мне советуют и младшего на занятия записать. Честно говоря, мы пробовали ходить на другие секции, но здесь атмосфера занятий прямо-таки отличная, спасибо организаторам и спонсорам. Мой сын, думаю, как и другие ребята, мечтает стать знаменитым футболистом. Не знаю, получится ли, я просто хочу, чтобы он добился успехов в спорте и в жизни.