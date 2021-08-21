Мини-футбольный клуб «Норильский никель» обновляет состав

Денис Родин родом из Щёлково. Там же и начал постигать азы мини-футбола в тогда ещё щёлковском «Спартаке», выступая за красно-белых в юниорской Суперлиге. После этого новичок «Норильского никеля» на протяжении четырёх лет был игроком дубля «Динамо» (Щёлково). В сезоне 2020/2021 Родин первую часть сезона играл за «Газпром-Бурение» (забил 10 голов), с наступлением нового года перешёл в ставропольский «Голден Игл» (забил два гола).

Денис Родин, игрок МФК «Норильский никель», считает, что переход в «Норильский никель» - однозначно большой шаг вперёд:

- Я не ожидал, что меня пригласят в такую высококлассную команду, отмечу крутой подбор игроков. Здесь все дружелюбные, приняли меня, как родного. В «Норникеле» играет мой друг, с которым я много лет выступал за «Динамо» - Сергей Орлов. Со старшим тренером Алексеем Николаевичем Поповым также знакомы. Приглашение в «Норильский никель» стало для меня большой неожиданностью и воспринимаю его как большой аванс. Однако я не боюсь трудностей и принимаю этот вызов. Поэтому хочу поскорее влиться в коллектив. Знаю, что будет непросто, но уверен: ребята помогут мне в этом.