Мини-футбольный клуб «Норильский никель» одержал победу над «Ухтой» в первом матче 16-го тура Париматч-чемпионата России

Евгений Куксевич, главный тренер МФК «Норильский никель», после встречи рассказал, что у нашей команды был усечённый состав, всего семь человек и плюс двое молодых ребят, потому приходилось играть в неяркий футбол. Строго нужно было действовать в обороне и иметь возможность контратаковать, что команда и демонстрировала:

- Кода мы забили первый гол, стало полегче. Потом применили подключение Коли Балашова, мы это наигрывали. Надо было где-то контролировать мяч, оттягивать немного время, заставлять соперника выбрасываться. И мы поймали их на ошибке. Руслан Кудзиев забил второй гол. Психологически стало ещё легче. Основой всего являлась строгая игра в обороне. Думаю, эту победу мы заслужили. Во втором тайме почувствовали усталость, игроки стали меньше владеть мячом, подключать вратаря. Дали молодым поучаствовать в матче. Счёт позволял, да и как не дать ребятам дебютировать в основе при своих зрителях. Для них это стало стимулом для будущего роста и развития.

Сегодня пройдёт вторая встреча 16-го тура. Начало игры в 19.00 по норильскому времени.