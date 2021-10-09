МАУ ИЦ «Норильские новости»

Мини-футбольный клуб «Норильский никель» одержал победу в дебютном матче нового сезона

Мини-футбольный клуб «Норильский никель» одержал победу в дебютном матче нового сезона

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Мини-футбольный клуб «Норильский никель» одержал победу в дебютном матче нового сезона

Мини-футбольный клуб «Норильский никель» одержал победу в дебютном матче нового сезона

Заполярный клуб переиграл самарское «Динамо» в домашнем туре Париматч-чемпионата России по мини-футболу среди клубов Суперлиги. Матч завершился с победным счётом 5:2.

Хет-трик оформил Алекс и по голу забили Руслан Кудзиев и Жулио Занотто. У гостей голами отметились Алексей Лялин и Фернандо.

Второй поединок состоится сегодня в 17.00 по местному времени.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото с сайта МФК «Норильский никель»
9 октября в 14:03 610
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