Мини-футбольный клуб «Норильский никель» одержал победу в дебютном матче нового сезона

Заполярный клуб переиграл самарское «Динамо» в домашнем туре Париматч-чемпионата России по мини-футболу среди клубов Суперлиги. Матч завершился с победным счётом 5:2.

Хет-трик оформил Алекс и по голу забили Руслан Кудзиев и Жулио Занотто. У гостей голами отметились Алексей Лялин и Фернандо.

Второй поединок состоится сегодня в 17.00 по местному времени.