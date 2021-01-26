Мини-футбольный клуб «Норильский никель» провёл два контрольных матча с «Сибиряком»

В первом матче итоговый счёт был 4:3. В составе «Норникеля» забивали: Владислав Шаяхметов, Родригиньо, Жулио Занотто и Темирлан Алибеков.

Во второй встрече норильчане победили со счётом 7:4. Голами отметились: Темирлан Алибеков, Алекс, Данил Кутузов, Сергей Орлов, на счету Жулио Занотто — дубль и один автогол соперника.

Также отметим, что в двух матчах поочередно приняли участие все три вратаря.

Евгений Куксевич, главный тренер МФК «Норильский никель», отметил, что «Сибиряк» обратился к заполярной команде около месяца назад с предложением о проведении товарищеских игр:

«Мы согласились. Нам было важно сохранить ритм игры. Особенно для тех футболистов, которые мало принимают участие в официальных матчах. Это касается Орлова, Коновалова, Алибекова. Алекс к нам присоединился недавно, Жулио Занотто — после травмы. Для них необходима была игровая практика. Плюс ряд игроков не смогли сыграть с «Сибиряком» в силу разных обстоятельств. Кудзиев уехал в сборную России, Лео в сборную Казахстана, Дарлан — после реабилитации, Букин и Волынюк восстанавливаются после повреждений. Поэтому дали возможность проявить себя малоиграющим ребятам. В итоге у нас было восемь полевых игроков», — рассказал он.

Во время матчей наша команда уделила достаточно времени игре в пять полевых, а также пробовала ряд других манёвров. Игры прошли на хороших скоростях, отметил тренерский штаб. По словам Евгения Куксевича, «Сибиряк» — подготовленная команда с молодыми игроками, а также очень опытными, которые прошли Суперлигу.

«Я сам много времени провёл в составе новосибирского клуба, и много игроков под моим руководством играли. Потенциал их виден. Если они соберутся в Суперлигу, то более половины состава готовы выступать на уровне чемпионата страны, — пояснил Евгений Куксевич. — Что касается наших дальнейших планов, то следующий микроцикл будет посвящён подготовке к играм с «Тюменью». Планируем провести ещё один контрольный матч с «Газпром-Югрой» 29 января».