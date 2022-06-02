Мини-футбольный клуб «Норильский никель» в упорной борьбе завоевал бронзовые медали чемпионата России по мини-футболу
Мини-футбольный клуб «Норильский никель» в упорной борьбе завоевал бронзовые медали чемпионата России по мини-футболу
В решающей игре с «Синарой» (г. Екатеринбург) наша команда взяла верх.
Игра была крайне напряжённой. В основное время команды не смогли выявить победителя, шли ноздря в ноздрю и закончили со счётом 2:2.
В овертайме Соперники также не давали друг-другу спуску, забивая голы один за другим. Итог 4:4.
Игра завершилась в послеметчевой серии пенальти, где наши игроки оказались сильнее. Финальный счёт 4:2 в пользу наших ребят.
Поздравляем команду!
В игре отличились:
31' Нандо, 40' Руслан Кудзиев, 55' Жулио Занотто, 57' Данил Кутузов.