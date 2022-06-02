МАУ ИЦ «Норильские новости»

Мини-футбольный клуб «Норильский никель» в упорной борьбе завоевал бронзовые медали чемпионата России по мини-футболу

Мини-футбольный клуб «Норильский никель» в упорной борьбе завоевал бронзовые медали чемпионата России по мини-футболу

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Мини-футбольный клуб «Норильский никель» в упорной борьбе завоевал бронзовые медали чемпионата России по мини-футболу

В решающей игре с «Синарой» (г. Екатеринбург) наша команда взяла верх.

Мини-футбольный клуб «Норильский никель» в упорной борьбе завоевал бронзовые медали чемпионата России по мини-футболу

Игра была крайне напряжённой. В основное время команды не смогли выявить победителя, шли ноздря в ноздрю и закончили со счётом 2:2.

В овертайме Соперники также не давали друг-другу спуску, забивая голы один за другим. Итог 4:4.

Игра завершилась в послеметчевой серии пенальти, где наши игроки оказались сильнее. Финальный счёт 4:2 в пользу наших ребят.

Поздравляем команду!

В игре отличились:

31' Нандо, 40' Руслан Кудзиев, 55' Жулио Занотто, 57' Данил Кутузов.

Фото из открытых источников
2 июня в 14:52 510
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