Мини-футбольный клуб «Норильский никель» покинул один из легионеров Дарлан Лопес

Во втором матче 15-го тура Париматч-чемпионата России по мини-футболу между командами «Новая генерация» и «Норильский никель» Дарлан получил тяжёлую травму — частичный разрыв передней крестообразной связки и частичный разрыв внутренней боковой связки правого коленного сустава. Примерный срок восстановления — 6-8 месяцев.

После детальных размышлений и обсуждений с руководством клуба было принято общее решение — расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Напомним, в «Норильский никель» русскоговорящий бразилец пришел в середине сезона 2019/2020 гг. И за время нахождения в заполярной команде 32-летний игрок провёл 28 игр, забил 14 мячей и отдал 4 голевые передачи.