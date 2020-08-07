Минспорт РФ в честь Дня физкультурника предлагает спортсменам рассказать о своих тренерах

Все желающие могут разместить такие истории на своих страницах в социальных сетях под хештегом #мойлюбимыйтренер. Лучшие посты будут опубликованы в официальных группах Минспорта РФ.

«В большинстве случаев успех спортсмена напрямую зависит от тренера, который приводит его к различным победам, будь то медаль на Олимпийских играх или установление нового мирового рекорда. Но помимо спортивных достижений тренер зачастую является нашим другом, который помогает побороть свои страхи и обрести веру в себя, а это не менее важные победы для человека», — говорится в сообщении Министерства спорта России.