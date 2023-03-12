Николай Павлов: «Моя главная задача — вырастить хорошего человека»

– Как всё начиналось?

– В детстве я гонял с мальчишками мяч на улицах Астрахани. Когда был во втором классе, в школу пришёл мой будущий первый тренер и пригласил в футбольную секцию. Позднее для нас, тех, у кого, по мнению тренера, был талант к этому спорту, организовали спорткласс, на базе которого формировалась команда для участия в первенстве России. После окончания школы я поступил в педагогическое училище, а в Норильск приехал работать после института в 1995 году. Мы с женой узнали, что в недавно открывшейся спортшколе № 6 есть вакансия тренера по мини–футболу. Я и сегодня продолжаю в ней работать, плюс вёл тренировки в детском клубе «Айка» при МФК «Норильский никель». Также под эгидой «Норникеля» и МФК наши ребята выступали на первенстве страны. Сотрудничаем мы и сегодня, клуб нам очень помогает с выездами, экипировкой для воспитанников.

– С кого в спорте вы брали пример?

– Пожалуй, настоящим кумиром был мой земляк Ринат Дасаев, выдающийся советский вратарь. Я равнялся на него, хотелось добиться таких же успехов и играть в сборной СССР. И, конечно, я смотрел на своих тренеров, мне нравилось, какими они были наставниками.

– Кем стали бы, если не тренером?

– Я сразу понимал, что спорт — моя стезя. Другого варианта даже не рассматривал. Да, сложности поначалу были: мало опыта, не знаешь, как лучше с детьми работать, что сказать. Но я смотрел на старших тренеров, что–то перенимал и для себя понял главное — детей нужно любить. Тогда и спокойнее смотришь на их баловство.

– Каковы достоинства и недостатки мини–футбола?

– В футболе я не вижу недостатков — только плюсы. Во–первых, это игра, а значит — эмоции. Во–вторых, команда — это умение заводить знакомства, дружить. В–третьих, футбол — циклический вид спорта, постоянное повторение упражнений даёт хорошее физическое развитие, положительно влияет на сердечно–сосудистую, дыхательную системы организма. Ну и дарит новые знания, пускай и сугубо спортивные. Игровая ситуация на площадке всё время меняется, и хороший игрок должен поспевать, а лучше предугадывать её, — так развивается мышление.

Недостатком, но не в целом вида спорта, а его развития в Норильске могу назвать только сложности с выездами. Этой проблеме много лет, но, к счастью, помогают компания и МФК «Норильский никель».

– Портрет идеального футболиста?

– Прежде считалось, что мини–футболист должен быть небольшого роста, примерно 170 см, быстрым, взрывным, с активным мышлением, хорошей координацией, ловкостью. Сегодня стали принимать и других игроков: высоких, крупных, медлительных, для которых придумана тактика «столба» — к таким ребятам на площадке не подобраться, они хорошо закрывают мяч корпусом. Но неизменным осталось главное: способность быть частью коллектива. На первое место должны выходить задачи команды, а не личные заслуги.

– Кому вход в этот спорт заказан?

– Прежде чем зачислить ребёнка в секцию, мы должны получить медсправку о состоянии его здоровья. Абсолютных противопоказаний немного, со многими нарушениями здоровья можно заниматься, но без участия в соревнованиях из–за высокой эмоциональной нагрузки. А вообще же футбол — если мы говорим не о спорте высоких достижений — никому не противопоказан. Миллионы людей любят его за демократичность и живые эмоции.

– Расскажите об истории развития мини–футбола в Норильске?

– В Норильске мини–футбол существует с 1993 года. У его истоков стояли тренеры Владимир Коновалов, Андрей Москаленко, Дмитрий Федосеев и другие. Юношеские команды спортшколы не раз становились призёрами первенства России среди клубов Высшей лиги, призёрами финала первенства России среди клубов Суперлиги, призёрами первенства России среди ДЮСШ и других соревнований.

Я стал в городе первым тренером по этому виду спорта, чьи воспитанники выиграли первенство страны. Это было в 2007 году, игроки 1991 г. р. Прежде представители местных игровых видов спорта таких успехов не добивались. Позднее мы завоёвывали серебряные и бронзовые медали первенства.

Но с 2010–го примерно наблюдается спад результатов. Думаю, причин несколько, в том числе недостаток соревновательного опыта, солидный прирост мастерства у соперников, а также отсутствие у нашей спортшколы своего зала для тренировок. Но при всём этом мини–футбол в городе развитие прошёл значительное. В первую очередь это связано с деятельностью известного футбольного энтузиаста Даниила Кота, который и сегодня продолжает работу, но уже в Ассоциации мини–футбола России. При его сотрудничестве, в том числе с местными тренерами, созданы Первая и Вторая лиги, появился ветеранский турнир, реализован проект «Дублёры». Недавно состоялся «Турнир поколений», где играют смешанные команды. Помимо этого, возродились игры по большому футболу, играет почти 25 команд! Значительно повысилась квалификация судейского корпуса.

Но самое большое достижение — проект «Мини–футбол — в школы». Это совместная программа компании «Спортмастер» и Ассоциации мини–футбола России «МИШКА–Спортмастер», подпрограмма «Регион Заполярье». Благодаря ей в школах города проходят занятия по мини–футболу, турниры, а лучшие команды соревнуются со школьниками из других городов. Школы команд–победителей получают серьёзные средства на экипировку спортсменов. Благодаря этому многие дети увлеклись футболом.

– Насколько ваш вид спорта развит сегодня?

– Официально в нашем отделении спортшколы занимается около 550 ребят, но у каждого тренера есть резерв ещё по 7–8 человек. Плюс в каждом районе наставники-совместители ведут свои группы. Так что всего в мини–футбол играют около 800 детей. В нашей спортшколе девять тренеров, причём многие — наши же выпускники, что, конечно, очень приятно, например, это Алексей Брусенцов, Вадим Фатеев.

Основными местами для тренировок сегодня являются залы КОЦ Талнаха, БОКМО, ДФК, Дома спорта Кайеркана, а также спортзалы общеобразовательных школ. В них ведут тренировки для ребят младших школьных параллелей. В секции зачисляются дети с 7–8 лет после предварительного просмотра.

Одно время существовали женские команды по мини–футболу. Девочки показывали отличную игру, даже становились чемпионками первенства России. Но из–за недостатка финансирования это начинание затухло. Сейчас женского отделения у нас нет, хотя знаю, что руководство спортшколы рассматривает возможности его возрождения. Судя по числу девчат, приходящих в группы «Айка» при МФК «Норильский никель», девочкам футбол интересен.

– Кем или чем гордитесь?

– Я горжусь своей семьёй. Это мой тыл, который всегда поддержит. Горжусь тем, что сумел принести пользу местному мини–футболу, воспитал многих ребят в любви к этому виду спорта. Некоторые добились профессиональных успехов в нём, например, Юрий Костыкин, Сергей Кумайкин, Наил Гусейнов, Роман Хлопов и другие. Играли в том числе за наш МФК. Другие — в иной профессии, но, будучи уже сами родителями, приводят к нам своих детей. Знаете, я всегда считал, что моя главная задача — вырастить хорошего человека. И, думаю, у меня получается.

– Планы на будущее?

– В этом году я набрал группу первогодок, они замечательные: дисциплинированные и очень увлечённые футболом. Хочу перевести их на второй год, сделав так, чтобы они приходили на тренировки с тем же желанием заниматься. Так что в целом планы — продолжать делать всё возможное для детского мини–футбола в городе, готовить смену для профессиональных клубов, в том числе нашего.