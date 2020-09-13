Мотокросс по-норильски

Мотодело

Руководит клубом Александр Татаринов. О создании сообщества мотоциклистов он задумался, когда только собирался купить мотоцикл. Было это лет пять–шесть назад.

– Тогда мотоспорт ещё не был развит в Норильске. Организацией работы клуба мы занимались вместе с другом. Впоследствии он переехал на материк, а я продолжаю наше дело, — рассказывает Александр.

Постепенно маленькая компания единомышленников превратилось в известный на весь город спортивный мотоклуб. И сейчас представители Nordbike организовывают сезонные соревнования, учат новичков и рассказывают о мотоспорте на YouTube–канале.

– К нам приходят самые разные люди. От 15-летних подростков до зрелых спортсменов. И всех их объединяет любовь к быстрой езде, — отмечает руководитель клуба.

Этим летом Nordbike планировали организовать соревнования по мотокроссу на реке Щучьей, но их пришлось отменить. Правда, это только больше сплотило сообщество. Резиденты клуба поддерживали друг друга в социальных сетях и иногда вместе выбирались в горы.

По правилам

Мотокросс считается одной из самых популярных дисциплин в мотоспорте и представляет собой гонку на специальных мотоциклах по бездорожью.

В отличие от байкеров в кожаных куртках, которых мы привыкли видеть на дорогах, мотоциклисты из клуба Nordbike катаются в основном по окрестностям города.

– Если всё же приходится ехать по городским дорогам, мы просим участников клуба строго соблюдать правила дорожного движения. Большинство резидентов нашу политику поддерживают, — подчёркивает Александр.

Тем не менее риск всегда сопровождает мотогонщиков. И несмотря на это, они всё равно остаются преданными своему увлечению.

– Мотоспорт очень травмоопасен. Техника и экипировка стоят дорого. Самое сложное — это соблюсти золотую середину между безопасностью и быстрой ездой.

Свой круг

Члены мотоклуба Nordbike редко участвуют в выездных соревнованиях. Такие поездки — удовольствие не из дешёвых. При этом клуб активно организовывает городские турниры и уже составляет расписание на следующий год. В нём найдётся место и совместным поездкам на природу и сезонным состязаниям.

– Нас поддерживает администрация города, за что мы ей благодарны, — добавляет Александр Татаринов.

Сообщество норильских мотоспортсменов постоянно растёт и обновляется. По мнению Александра, этому способствует появление бюджетной техники и экипировки. Пожелаем мотогонщикам баланса между осторожностью и скоростью и следим за их результатами на сезонных соревнованиях.