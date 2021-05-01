Мы ещё встретимся

На лёд выходят дети

Мероприятие проводилось Федерацией хоккея России совместно с компанией «Норникель». В турнире приняли участие четыре юношеские команды, состоявшие из игроков возрастом до 15 лет (один из возрастов проведения первенства России). Две из них, «Заполярник–1» и «Заполярник–2», представляли местную хоккейную школу, ещё две — «Марьино» и «Пингвины» — приехали из Москвы. Турнир проходил по круговой системе — за три игровых дня каждая команда сыграла с каждой.

Первыми на лёд вышли «Заполярник–1» и «Марьино». И первая же победа осталась за москвичами. За ними сразились «Заполярник–2» и «Пингвины», и вновь гости оказались сильнее. На следующий день клюшки скрестили «Марьино» и «Пингвины» — победу одержала первая команда москвичей, а во второй игре дня «Заполярник–1» выиграл у «Заполярника–2». В заключительный день игр «Марьино», не проигравшая ни одной встречи, продолжила победную серию, обыграв «Заполярник–2», и стала победителем турнира.

Игра за второе место была более интригующей — на счету каждой команды («Заполярник–1» и «Пингвины») было по одной победе, и каждая стремилась занять в турнирной таблице строчку повыше. В итоге удача оказалась на стороне гостей, хотя, конечно, дело не только в удаче — ребята показали сыгранность и хороший настрой. Их противники в сложном поединке завоевали бронзовые медали, четвёртое место осталось за командой «Заполярник–2». В день финальных встреч состоялась церемония награждения команд призами от ФХР и компании «Норникель». Призёры турнира получили заслуженные медали, а команда–победитель стала обладателем первого кубка «Норникеля».

Играть с москвичами было непросто, признал Борис Рагулин, заместитель директора по спортивной работе спортшколы по зимним видам спорта.

– Эти команды играют в первом дивизионе первенства Москвы, что можно приравнять к первенству России, так что у них высокий уровень. В Москве вовсе нет слабых команд, ведь у их высокая конкуренция, большие возможности для тренировок, плюс тренировочный год более полный — нет долгих перерывов, какие бывают у нас — на всё лето. Но наши ребята — молодцы, сдаваться не собирались — это показывает и распределение итоговых мест, — рассказал он.

Кстати, «Заполярник–1» в этом году увёз бронзу с первенства края, а позже выезжал в Смоленск на финальные соревнования «Золотой шайбы», где выступил достойно. А вот «Заполярнику–2» пришлось сложнее — он в этом году не выезжал в регион, поскольку первенство края в их возрастной категории не проводилось.

По словам Бориса Рагулина, проведение подобных турниров на регулярной основе поможет местным хоккеистам наработать практику в играх с командами из других городов.

– Важно посмотреть уровень других команд, сравнить с нашим. Ребята адекватно себя оценят, поймут, где каждому нужно прибавлять. Плюс такие соревнования — это возможность обратить внимание общественности и властей на наш вид спорта и его сложности, в частности на нехватку льда. Так что, мы надеемся, Кубок продолжится в будущем, особенно здорово было бы проводить его в разных возрастных категориях, приглашая всё новые команды, — отметил собеседник.

Тренеры за партой

Также в дни проведения Кубка состоялся уже пятый семинар для тренерских и судейских кадров. Участники семинаров — тренеры и арбитры из Норильска, Дудинки и Печенгского округа Мурманской области — обмениваются мнениями по актуальным вопросам, делятся полезным опытом, получают новые знания и навыки. Программа семинара составлена на основе научно–методических и практических разработок национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина», генеральным партнёром которой является компания «Норникель».

Первый день семинара был посвящен вопросам судейства. Специальным спикером судейского модуля стал Торнике Кучава, действующий арбитр КХЛ, который провёл практическое занятие по ледовой подготовке с местными коллегами, а также поделился опытом профессиональной работы на высшем уровне.

26 и 27 апреля были отведены для тренеров. Программа тренерского модуля содержала такие темы, как «Основы рационального планирования учебно–тренировочного процесса в детско–юношеском хоккее», «Индивидуальная тактическая подготовка», «Совершенствование скоростных способностей», а также практические мастер–классы. Также прошёл круглый стол, участники которого обсудили насущный вопрос вовлечения родителей юных хоккеистов в тренировочный процесс и выработали рекомендации для них.

– Завершившийся курс показал, что есть над чем работать. Модель работы, предложенная ФХР и «Красной машиной» применяется нашими специалистами, хотя и не полностью, поскольку предполагает расширенную ледовую практику команд, а также расписана по месяцам на целый год, а у нас летом нередко случается перерыв. Но мы берём в практику ряд важных методик, например, дающих ориентиры по возрастному развитию юных хоккеистов, демонстрирующих правильное планирование процесса обучения детей. Будем надеяться, программа будет иметь продолжение, — заключил Борис Рагулин.

По итогам семинара слушатели получили сертификаты о прохождении обучающего курса, начало которому было положено ещё в октябре 2019 года.