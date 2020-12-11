В норильском спортзале «Геркулес» прошли чемпионат и первенство города по армейскому рукопашному бою

Участниками восьмого первенства города стали юноши 12-13, 14-15 и 16-17 лет; чемпионата – взрослые спортсмены от 18 лет и старше. Общая численность участников – 113. По традиции присоединились и приглашённые спортсмены из других федераций боевых единоборств.

- Я не ожидал, что мы сможем собрать такое число спортсменов, но люди, очевидно, истосковались по спорту. Выступили клубы почти всех районов города, кроме талнахского «Гвардейца»: «Северный союз», «ГТО», «Мужество севера», «Дружина», а также команда клуба «Барс» в составе семи спортсменов из Дудинки. Отдельно была представлена сборная юнармии, мы сотрудничаем уже два года. Они сформировали две команды: Молодёжного центра (один из помощников руководителя отряда – Наталья Горланова) и гимназии №1 (руководитель отряда – Елена Чалова), – пояснил президент краевой организации АРБ Виктор Диконенко.

При этом старались соблюсти все профилактические меры, отмечает он: проводили обработку обеззараживающими средствами каждый час, на что ушло 60 баллонов аэрозоля, носили маски, а сами турниры прошли без зрителей.

Чтобы вместить все поединки, турнир прошёл в два дня: в первый провели отборочные бои для подростков, во второй - финалы для них и соревнования взрослых (40 спортсменов). Соревнования обошлись без травм. В целом подготовка у ребят на уровне, отметили организаторы.

В итоговом протоколе среди взрослых бойцов первое общекомандное место заняла дружина МВД, второй стала сборная АРБ Норильска, третьей – спортклуб «Сибирские медведи». В личном зачёте особенно отличились Рауф Гурбанов, Дмитрий Федоров и Денис Гамзатов. У юношей победа досталась сборной юнармейцев Норильска, за ними расположились команды «Дружина» (Кайеркан) и «Барс» (Дудинка).

Уже в ближайшее время нашим спортсменам предстоит выезд на чемпионат и первенство Красноярска, куда, по предварительным данным поедут трое: Александр Макеев, Максим Паськов и Клементий Ли.

- Мы отобрали больше спортсменов, но, к сожалению, из-за пандемии вывозим троих. Если получится, поедут ещё двое – братья-близнецы Матвей и Даниил Калгушкины. А вот девушки - Карина Кучмай, Алёна Аношкина, Дарья Мерзлякова, Евгения Платонова, не достигшие 14 лет, по решению организаторов не выступят. Для минимизации числа спортсменов решено допускать к участию только с 14 лет. В апреле состоится чемпионат края, а в марте - первенство России, так что задачи у нас амбициозные, - заключил Виктор Диконенко.