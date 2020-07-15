На лыжной базе «Оль-Гуль» стартует проект «Ни минуты не теряя, мы здоровье укрепляем»

Проект реализуется при поддержке управления по спорту Администрации Норильска, а партнёрами выступают Федерация кроссфита в Норильске, студия йоги «Абсолютно ты!» и фитнес-студия VitFit.

В период ограничительных мероприятий, установленных в связи с коронавирусной инфекцией, организаторы будут проводить еженедельные занятия фитнесом, зумбой, скандинавской ходьбой для взрослых и детей. Все видеоуроки будут доступны на информационных ресурсах лыжной базы «Оль-Гуль» в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Instagram.

«В условиях выхода регионов из режима самоизоляции особенно актуально стоят вопросы возобновления физической активности граждан, профилактики заболеваний и формирования здоровьесберегающего поведения. Проект поможет решить эти вопросы с учётом современных реалий», - уточняют в Министерстве спорта Российской Федерации.

Желающие присоединиться могут обращаться по телефону 8-903-929-57-29 или на электронную почту: oly-guly@bk.ru.