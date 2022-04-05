На манеже Дворца спорта «Арктика» прошли соревнования по прыжкам на батуте, впервые приуроченные ко Дню космонавтики
На манеже Дворца спорта «Арктика» прошли соревнования по прыжкам на батуте, впервые приуроченные ко Дню космонавтики
Обращение к космической теме в данном случае вполне уместно, считают организаторы.
Прыжки на батуте входят в программу подготовки космонавтов, а Норильск в разное время посещали восемь лётчиков-космонавтов, и наш город даже имеет «своего человека» среди тех, кто бывал на орбите – это лётчик-космонавт Валентин Лебедев, дважды Герой Советского Союза, кавалер ордена Почётного легиона во Франции и почётный гражданин Норильска.
«Мы хотели познакомить ребят с этой страницей истории города, тем более апрель – традиционно «космический» месяц. К сожалению, связаться лично с Валентином Лебедевым, пригласить его поучаствовать в церемонии открытия соревнований, пусть и дистанционно, и поздравить его с будущим 80-летним юбилеем, который он отпразднует 14 апреля, нам не удалось. Но на открытии мы запустили символическую ракету и установили в зале тематические декорации», — рассказала главный судья соревнований Инна Кардашева.
Всего состязания в прыжках на батуте и акробатической дорожке собрали 135 человек – это воспитанники спортшкол № 2 и № 4.
Основными участниками соревнований стали младшие спортсмены отделений, ребята от 7 лет и старше. Инна Кардашева говорит, что прошедший турнир – заключительный в учебном году, он позволяет подвести итоги, оценить спортивный прогресс и наградить всех ребят. Призёров – медалями, всех остальных – грамотами.
«Отмечен был каждый ребёнок. Думаю, ребятам это было приятно и важно. Мы постарались устроить для них спортивный праздник, чтобы они увидели и показательные выступления наших старших спортсменов, уже мастеров – членов сборной края, и посоревноваться сами, сделать «космическое» фото и получить заслуженные награды. Судя по их отзывам, у нас это получилось», — говорит Инна Кардашева.
Не остались без наград и старшие спортсмены – 13 из них по результатам учебного года, в котором они смогли добиться первых и призовых мест на всероссийских и межрегиональных соревнованиях, вручили грамоты от краевой спортивной федерации.