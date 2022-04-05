На манеже Дворца спорта «Арктика» прошли соревнования по прыжкам на батуте, впервые приуроченные ко Дню космонавтики

Прыжки на батуте входят в программу подготовки космонавтов, а Норильск в разное время посещали восемь лётчиков-космонавтов, и наш город даже имеет «своего человека» среди тех, кто бывал на орбите – это лётчик-космонавт Валентин Лебедев, дважды Герой Советского Союза, кавалер ордена Почётного легиона во Франции и почётный гражданин Норильска.

«Мы хотели познакомить ребят с этой страницей истории города, тем более апрель – традиционно «космический» месяц. К сожалению, связаться лично с Валентином Лебедевым, пригласить его поучаствовать в церемонии открытия соревнований, пусть и дистанционно, и поздравить его с будущим 80-летним юбилеем, который он отпразднует 14 апреля, нам не удалось. Но на открытии мы запустили символическую ракету и установили в зале тематические декорации», — рассказала главный судья соревнований Инна Кардашева.

Всего состязания в прыжках на батуте и акробатической дорожке собрали 135 человек – это воспитанники спортшкол № 2 и № 4.

Основными участниками соревнований стали младшие спортсмены отделений, ребята от 7 лет и старше. Инна Кардашева говорит, что прошедший турнир – заключительный в учебном году, он позволяет подвести итоги, оценить спортивный прогресс и наградить всех ребят. Призёров – медалями, всех остальных – грамотами.

«Отмечен был каждый ребёнок. Думаю, ребятам это было приятно и важно. Мы постарались устроить для них спортивный праздник, чтобы они увидели и показательные выступления наших старших спортсменов, уже мастеров – членов сборной края, и посоревноваться сами, сделать «космическое» фото и получить заслуженные награды. Судя по их отзывам, у нас это получилось», — говорит Инна Кардашева.

Не остались без наград и старшие спортсмены – 13 из них по результатам учебного года, в котором они смогли добиться первых и призовых мест на всероссийских и межрегиональных соревнованиях, вручили грамоты от краевой спортивной федерации.