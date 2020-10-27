На «Оль-Гуле» открылся лыжный сезон

По случаю хорошей погоды и возможности прокатиться по свежему снегу, народу на лыжной базе собралось немало. Желающие сделать круг-другой бодро получали лыжи в прокате, многие приезжали со своим инвентарём. На лыжи в первый раз становились и дети, и взрослые.

- Мы с дочерью ни разу на лыжах не катались, самое время - начинать. Проехали - вроде, неплохо, но пару раз упали, - говорит Владимир, приехавший на «Оль-гуль» с дочкой Алиной.

Для детей, кто впервые пробует этот вид спорта, организаторы праздника устроили «Школу юного лыжника»: собравшись вокруг Юрия Чумака, дававшего мастер-класс, ребята повторяли казалось бы простые упражнения, в буквальном смысле делая первые шаги на лыжах. Получалось с переменным успехом, но ребят это только веселило. Родители юных лыжников были тут же: помогали встать после падения или выпутаться из переплетения ног и лыж. А потом ребята совершили первый круг в обход здания базы. Самые смелые рвались на трассу - проехать хоть по малому кругу.

- Меня мама чуть не с трёх лет возила на «Оль-Гуль», так что катаюсь я неплохо, но в последние годы всё некогда было. Сейчас вот дети подросли, можно ездить кататься всей семьёй, - говорит Любовь, помогая сыну с первыми шагами в «Школе юного лыжника».

Ну а те, кто не нашёл себе «лыжного применения» или вовсе его не искал, с удовольствием участвовали в зимних забавах: играли в хоккей надувной клюшкой, катались на плюшке с горки за зданием лыжной базы, а потом грелись горячим чаем или просто прогуливались: больно уж хороши были погода и настроение!