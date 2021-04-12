На «Оль-Гуле» прошёл спортивный праздник, приуроченный к Всероссийскому дню здоровья

Лыжники выходили на забеги в 2,5 и 5 км. Результаты протоколировались в нескольких зачётах: юноши и девушки до 18 лет (по отдельным зачётам), а также спортсмены старше этого возраста (отдельно в мужском и женском зачётах). Здесь лучше всех себя проявили Маргарита Ильина, Яна Сапожникова, Игорь Демиденко и Андрей Грак, занявшие первые места на своих дистанциях в своих возрастных группах. Всего соревнования собрали свыше 270 участников.

Также работал прокат инвентаря для всех желающих опробовать лыжню, не включённых в список участников официальных забегов. Пользовались этим, надо сказать, многие: на лыжню выходили как опытные лыжники, так и дети, едва ли не впервые в этот день примерившие лыжи. Не помешала веселью и ветреная погода. Тем более что в любой момент можно было погреться в кафе базы, а попутно – принять участие в работе интерактивных площадок, организованных Молодёжным центром Норильска на втором этаже здания. Аквагрим, настольные и напольные игры, шаротир, фотозоны, также рисование картин по номерам привлекали детскую аудиторию; взрослые могли прослушать лекцию от врачей о здоровом образе жизни и сдать анонимный тест на ВИЧ от волонтёров-медиков. Для них же открылась ярмарка ИК-15 ГУФСИН России, где продавались продукты подворья колонии, по словам покупателей, вкусные и свежие. В итоге в этот день на «Оль-Гуле» побывали свыше полутысячи человек.

А в 14.15 на площадке перед зданием АБК базы зрителей ждали эстафеты в формате весёлых стартов для организованных команд, представляющих различные предприятия и учреждения города. Для участия заявились 15 команд, победителем стала команда школы № 21. За ней расположилась сборная школы № 45, на третьем месте – команда отдела опеки и попечительства администрации Норильска.

После окончания праздника, посвящённого Всероссийскому дню здоровья, на лыжню вышли участники марафона здоровья «Норникеля».