На озере Лама стартовали самые северные соревнования по фридайвингу

Для участия в соревнованиях на Таймыр прибыли спортсмены мирового уровня: Алексей Молчанов, абсолютный чемпион в глубинном мировом фридайвинге, Мария Ольшевская, рекордсменка Гиннесса по статической задержке дыхания в ледяной воде, а также Михаил Брянцев, чемпион Европы и вице-чемпион мира по фридайвингу. Норильск на соревнованиях представят четверо спортсменов: Максим Миронов, Екатерина Иванова, Фёдор Трухин и Вячеслав Огнев.

Перед тем как выступить на соревнованиях, спортсмены прошли подготовку. Обучение проходило по системе Molchanovs, одной из самых авторитетных и распространённых в мире систем обучения фридайвингу. Наставниками северян стали сильнейшие действующие ныряльщики. «Глубина Путорана 2023» позволит выпускникам курса попробовать свои силы в компании именитых фридайверов, получить первый серьёзный соревновательный опыт.

Вместе с тем уже сегодня 31-кратный чемпион мира по фридайвингу, президент Федерации фридайвинга Алексей Молчанов расскажет, как правильно дышать и оставаться спокойным и как применять этот навык и в спорте, и в жизни. А титулованная ныряльщица Мария Ольшевская будет говорить о работе с дискомфортом и развитии осознанного расслабления. Ведь базовый навык во фридайвинге – умение осознанно расслабляться, входить в медитативное состояние погружения в себя.