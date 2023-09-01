МАУ ИЦ «Норильские новости»

На озере Лама стартовали самые северные соревнования по фридайвингу

На озере Лама стартовали самые северные соревнования по фридайвингу

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На озере Лама стартовали самые северные соревнования по фридайвингу

Фридайвинг – погружение под воду на задержке дыхания без дополнительного оборудования – это и спорт, и возможность изучать подводный мир, и отличный способ снять стресс. Проект по развитию этого нового для Таймыра вида спорта Агентство развития Норильска запустило совместно с Федерацией фридайвинга при поддержке «Норникеля».

На озере Лама стартовали самые северные соревнования по фридайвингуНа озере Лама стартовали самые северные соревнования по фридайвингуНа озере Лама стартовали самые северные соревнования по фридайвингу

Для участия в соревнованиях на Таймыр прибыли спортсмены мирового уровня: Алексей Молчанов, абсолютный чемпион в глубинном мировом фридайвинге, Мария Ольшевская, рекордсменка Гиннесса по статической задержке дыхания в ледяной воде, а также Михаил Брянцев, чемпион Европы и вице-чемпион мира по фридайвингу. Норильск на соревнованиях представят четверо спортсменов: Максим Миронов, Екатерина Иванова, Фёдор Трухин и Вячеслав Огнев.

Перед тем как выступить на соревнованиях, спортсмены прошли подготовку. Обучение проходило по системе Molchanovs, одной из самых авторитетных и распространённых в мире систем обучения фридайвингу. Наставниками северян стали сильнейшие действующие ныряльщики. «Глубина Путорана 2023» позволит выпускникам курса попробовать свои силы в компании именитых фридайверов, получить первый серьёзный соревновательный опыт.

Вместе с тем уже сегодня 31-кратный чемпион мира по фридайвингу, президент Федерации фридайвинга Алексей Молчанов расскажет, как правильно дышать и оставаться спокойным и как применять этот навык и в спорте, и в жизни. А титулованная ныряльщица Мария Ольшевская будет говорить о работе с дискомфортом и развитии осознанного расслабления. Ведь базовый навык во фридайвинге – умение осознанно расслабляться, входить в медитативное состояние погружения в себя.

1 сентября в 16:10 880
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