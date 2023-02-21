На паркете спортхолла «Айка» продолжается турнир поколений по мини-футболу

Напомним, это первый за историю норильского мини-футбола турнир поколений. Его организаторы – руководство «Норникеля», спортхолла «Айка», а также тренерский состав спортшколы № 6. Костяк команд составляют выпускники спортшколы, плюс молодёжь — спортсмены от 15 до 35 лет. В турнире принимают участие восемь команд - «Смена», «Горняк», «Интер», «Никель», «Надежда», «Заполярник», «Север», «Айка». Соревнование состоит из двух этапов, включающих 16 игр.

Уже в день открытия, 5 февраля, состоялось два матча. В первом «Смена» уступила «Горняку» (6:3). Во втором матче соревновались «Надежда» и «Айка» (0:7). В перерывах между таймами организаторы устроили розыгрыш призов от партнёров проекта: МФК «Норильский никель», «X-fit Айка», аквапарка «Тропикана», боулинга «Айка», ТС «Подсолнух» и спортхолла «Айка».

Старший тренер молодёжных команд МФК «Норильский никель» и судья турнира поколений Александр Соколов отмечает, что фаворитов в турнире выделить просто не получится, поскольку команды новые, игроки хорошие, умеющие играть:

- Тренеры вырастили ребят высокого уровня и класса. Это даёт основания считать, что все игры будут напряжёнными и интересными. Кстати, ряд игроков, которые в своё время славили город на уровне региона, Сибири, страны, выступят на этом турнире, и мы уверены, у них осталось немало поклонников, которые придут на их игры. Мы приглашаем! Для зрителей и болельщиков вход бесплатный.

На днях стартовал второй тур соревнований — на паркете встретились команды «Надежда» - «Интер» и «Горняк» - «Заполярник». В первой паре сильнее оказались футболисты «Надежды»: они завоевали инициативу уже в первом тайме (2:1), и завершили игру со счётом 6:2.

Во второй встрече к началу второго тайма зрители увидели только один гол (в исполнении «Заполярника»). Эта команда и победила в итоге, забив три мяча против одного гола противника.

Таким образом, после прошедших игр в группе А первое место занимает команда «Айка», в группе Б - «Заполярник». Следующая игра состоится уже 5 марта: в 18.30 «Никель» померяется силами с «Айкой», а в 19.30 - «Смена» с «Севером».

Первый этап нового турнира продлится до 19 марта. Второй стартует 26 марта, в этот день пройдут финальные игры. На 2 апреля назначены матч за третье место и финальная игра соревнований.