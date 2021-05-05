На паркете спортхолла «Айка» впервые соревнуются юные футболисты

Как рассказал Александр Соколов, старший тренер молодёжных команд МФК «Норильский никель», дети первый год посещают секции по мини-футболу, организованные под эгидой МФК, и для них решено организовать турнир «Твой первый кубок»:

- В этом возрасте важно дать понять ребятам, что такое команда, как она вместе выигрывает или проигрывает. Пока мы не ждём от них техничных выступлений, игры важны для сплочения игроков. Зато каждый матч очень эмоциональный, дети очень стараются показать свои умения. По окончании кубка все участники получат медали и призы от МФК «Норникель», спортхолла «Айка» и нашего генерального партнёра Х-FIT СЕВЕР, а лучшие игроки каждой команды – ещё и индивидуальные подарки.

Первыми на паркет вышли шестилетки: три команды играют по круговой системе. Следом за ними выступят пятилетние дети. А вот для ребят 6, 7, 8 и 9 лет, также занимающихся в секциях под эгидой МФК, первые соревнования планируется провести к новому году.

- Во-первых, сейчас трудно организовать сразу столько турниров, потому начать решили с тех детей, для кого состязания станут, скорее всего, дебютными в жизни. Во-вторых, сезон уже заканчивается, многие ребята уезжают на материк, а хочется, чтобы поучаствовали в соревнованиях все, так что более старших спортсменов ждёт «Новогодний кубок», - отметил собеседник.

По его словам, столь ранее начало в спорте оправдывает себя – в этом возрасте от ребят не ждут достижений, а только развивают их двигательную активность. Дети также учатся технике работы с мячом, а на поле могут выплеснуть свои эмоции, и главное – оторваться от гаджетов.

- Многие до 10-12 лет сменят много видов спорта, но сейчас важно дать им возможность больше двигаться, и ощущать себя частью команды. Футбол для этого подходит идеально, - отмечает Александр Соколов.

В будущем году планируется очередной набор в секции при спортхолле, ожидается, что в них попадут и четырёхлетние ребята. Есть планы выделить отдельную девичью команду, поскольку этот год показал высокий интерес среди девочек, желающих заниматься мини-футболом.