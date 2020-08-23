На первый-второй рассчитайсь!

Он рассказал, что пока спортсменов принимают стадионы «Заполярник», «Солнышко» (в Талнахе) и лыжная база «Оль–Гуль».

На стадионе Центрального района заниматься можно в абонементных группах в тренажёрном зале; игровой зал и зал единоборств доступны для воспитанников спортшкол и представителей спортивных федераций, для них же проходят занятия на футбольном поле. А тех, кто скучал по бегу, ждут беговые дорожки, правда, по предварительной записи по телефонам: 42–93–89, 42–98–44. Такие же правила действуют и для талнахского стадиона «Солнышко» — записаться на занятия на беговых дорожках можно по телефону 44–50–41.

Стоит отметить, что действуют ограничения по загрузке спортобъектов — она не может превышать 50% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения, и это прописано в указе губернатора региона. «Заполярник», например, не может принять одновременно больше 40 человек. Парковая зона стадиона закрыта решением городского штаба по коронавирусу, поскольку считается местом массового скопления людей.

Лыжная база «Оль–гуль», всё лето также не принимавшая посетителей, и сейчас не готова к большому количеству гостей внутри здания. Норильчанам по–прежнему доступны прогулки по дорожкам, а в здании работают только туалетные комнаты.

Остальные спортучреждения будут открываться поэтапно с 1 сентября, сейчас в них ведутся ремонтные работы, общий уровень выполнения — 51%.

Капитальный ремонт этим летом проходит на трёх объектах: в «БОКМО» ремонтируется кровля, в бассейне Кайеркана — фасад, а вот на катке «Льдинка», где запланирована замена вводного кабеля, начало работ только ожидается. Ещё для ремонтов двух объектов в этом году разработана проектно–сметная документация, работы будут проведены будущим летом.

– Текущий ремонт проходит или уже завершился сразу в 10 спортучреждениях. Например, в спортзале «Горняк» отремонтировали пол в самом зале, плиты покрытия. На катке «Умка» обновили центральное крыльцо; в бассейне Центрального района восстановили зонты вентиляционных систем и металлических отливов; на стадионе «Заполярник» перерабатывается проект по восстановлению кабельных линий. 14 августа решено было заменить медный кабель на алюминиевый, теперь предстоит приобрести материал и смонтировать его. А вот ещё один объект пока остаётся «в подвешенном состоянии» — во Дворце спорта «Арктика» должны устроить геотермические скважины, объект неоднократно выставлялся на торги, но аукцион не состоялся и подрядчик не определён, — пояснил Михаил Голуб.

Кстати, в «Арктике» ещё не приступали и к восстановительным работам после апрельского шторма, пока в город доставляются материалы. Приостановлена реставрация и здания плавательного бассейна. Завершены работы полностью только на катке «Льдинка».

– В этом году традиционно внимание уделяется и модернизации систем пожарной сигнализации. Такая работа проведена в спортшколе № 4, бассейне Талнаха и горнолыжном комплексе «Гора Отдельная». В настоящее время продолжаем разрабатывать проектную документацию на модернизацию системы для «Арктики», ещё не приступали к работам на стадионе «Заполярник», где запланирована замена дверных блоков на противопожарные и установка противопожарной преграды. Подрядчик определён, плановое начало работ 1 сентября, — уточнил Михаил Голуб.

Главный вопрос, который сегодня волнует тысячи родителей: «Пойдут ли их дети в секции с началом учебного года?» Михаил Голуб заверил, что работа спортшкол, в том числе набор в группы по видам спорта возобновится с 1 сентября. Сейчас спортбазы готовятся к соблюдению необходимых требований, предъявляемых при занятиях с детьми. Так, будет проводиться дополнительная уборка и обеззараживание помещений, обработка воздуха. А вот ограничений по числу занимающихся в секции нет (кроме установленных спортшколой), кроме того, предполагается, что пока позволяет погода, тренировки будут проходить на воздухе.

— Но поскольку дети и педагоги прилетают в разное время и им надо провести 14 дней в карантине, лучше заранее узнавать в своих школах, когда именно пройдут сборы групп или первичные отборы в секции, — заключил Михаил Голуб.