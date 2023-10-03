МАУ ИЦ «Норильские новости»

На Президентских спортивных играх по северному многоборью таймырцы завоевали 31 медаль

На Президентских спортивных играх по северному многоборью таймырцы завоевали 31 медаль

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На Президентских спортивных играх по северному многоборью таймырцы завоевали 31 медаль

Северяне могут похвастать отличным результатам — 10 золотых медалей, семь серебряных и 14 бронзовых медалей по итогам краевого этапа. За звание лучших боролись команды из пяти районов Красноярского края.

На Президентских спортивных играх по северному многоборью таймырцы завоевали 31 медальНа Президентских спортивных играх по северному многоборью таймырцы завоевали 31 медальНа Президентских спортивных играх по северному многоборью таймырцы завоевали 31 медальНа Президентских спортивных играх по северному многоборью таймырцы завоевали 31 медаль

Таймыр представляли 14 юных спортсменов. Лидерами по различным видам многоборья в своих возрастных категориях стали Регина Шеленина (бег с палкой 1000 метров), Ярослав Поротов (метание топора на дальность) и Александра Здунова (тройной прыжок с отталкиванием двумя ногами).

Севастьян Кошкарев завоевал сразу три золотые медали: в тройном прыжке с отталкиванием двумя ногами, беге с палкой 1000 метров и в прыжках через нарты, а также серебряную – по метанию тынзяна на хорей. Андрей Маймаго занял первое место в таких дисциплинах, как тройной прыжок с отталкиванием двумя ногами и метание тынзяна на хорей, третье – в беге с палкой 2000 метров и прыжках через нарты.

Серебряными приёерами признаны Мафтуна Инатуллаева (метание тынзяна на хорей и метание топора на дальность), Ярослав Тэседо (бег с палкой 2000 метров и прыжки через нарты), Юлия Вэнго (тройной прыжок с отталкиванием двумя ногами) и Сергей Яр (бег с палкой 1000 метров).

Третьи места заняли Ксения Поротова (тройной прыжок с отталкиванием двумя ногами), Александра Здунова (метание топора на дальность и прыжки через нарты), Яков Яр (прыжки через нарты), Дарья Яковлева (бег с палкой 1000 метров), Ярослав Тэседо (метание тынзяна на хорей), Вячеслав Мухуддинов (метание топора на дальность), Регина Шеленина (прыжки через нарты).

В сумме многоборья в своих возрастных категориях успешно выступили Андрей Маймаго и Севастьян Кошкарев, завоевавшие золото, бронзовых медалей удостоены Ярослав Тэседо, Александра Здунова и Сергей Яр.

В общекомандном зачёте сборная Таймыра завоевала золото и стала победителем краевого этапа Всероссийских игр школьников «Президентские спортивные игры» (возрастная группа 14-15 лет), в возрастной категории 11-13 лет юноши и девушки стали серебряными призерами.

Фото из открытых источников
3 октября в 16:10 710
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