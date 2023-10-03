На Президентских спортивных играх по северному многоборью таймырцы завоевали 31 медаль

Таймыр представляли 14 юных спортсменов. Лидерами по различным видам многоборья в своих возрастных категориях стали Регина Шеленина (бег с палкой 1000 метров), Ярослав Поротов (метание топора на дальность) и Александра Здунова (тройной прыжок с отталкиванием двумя ногами).

Севастьян Кошкарев завоевал сразу три золотые медали: в тройном прыжке с отталкиванием двумя ногами, беге с палкой 1000 метров и в прыжках через нарты, а также серебряную – по метанию тынзяна на хорей. Андрей Маймаго занял первое место в таких дисциплинах, как тройной прыжок с отталкиванием двумя ногами и метание тынзяна на хорей, третье – в беге с палкой 2000 метров и прыжках через нарты.

Серебряными приёерами признаны Мафтуна Инатуллаева (метание тынзяна на хорей и метание топора на дальность), Ярослав Тэседо (бег с палкой 2000 метров и прыжки через нарты), Юлия Вэнго (тройной прыжок с отталкиванием двумя ногами) и Сергей Яр (бег с палкой 1000 метров).

Третьи места заняли Ксения Поротова (тройной прыжок с отталкиванием двумя ногами), Александра Здунова (метание топора на дальность и прыжки через нарты), Яков Яр (прыжки через нарты), Дарья Яковлева (бег с палкой 1000 метров), Ярослав Тэседо (метание тынзяна на хорей), Вячеслав Мухуддинов (метание топора на дальность), Регина Шеленина (прыжки через нарты).

В сумме многоборья в своих возрастных категориях успешно выступили Андрей Маймаго и Севастьян Кошкарев, завоевавшие золото, бронзовых медалей удостоены Ярослав Тэседо, Александра Здунова и Сергей Яр.

В общекомандном зачёте сборная Таймыра завоевала золото и стала победителем краевого этапа Всероссийских игр школьников «Президентские спортивные игры» (возрастная группа 14-15 лет), в возрастной категории 11-13 лет юноши и девушки стали серебряными призерами.