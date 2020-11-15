На прошлых выходных в боях за чемпионство сошлись норильские фехтовальщики

В открытом первенстве города по фехтованию на рапирах выступили как юные спортсмены (до 18 лет), так и взрослые (до 21 года). Все они — воспитанники или выпускники спортшколы № 3, единственной в нашем городе, где культивируется этот вид спорта. Турнир собрал свыше 30 рапиристов, по словам тренеров, это стандартное число участников.

«Соревнования технически являются отбором на вышестоящие турниры, но в связи с пандемией пока трудно говорить о том, куда и когда смогут отправиться спортсмены, — признаётся Елена Белых, главный секретарь соревнований. — Тем не менее городские состязания мы успели провести, следующие — 5 и 6 декабря — для взрослых фехтовальщиков тоже стоят в планах»

Она отметила, что состязания прошли на хорошем уровне: ребята постепенно набирают форму, благо с сентября возобновлён полноценный спортивный режим. Весной и летом спортсмены работали удалённо, в том числе на свежем воздухе.

«Но сейчас мы вновь ушли на удалёнку для средней и старших параллелей. Надеемся, это продлится недолго», — говорит наша собеседница. И добавляет, что, несмотря на 40–летнюю историю этого вида спорта в нашем городе, о «кузнице фехтовальщиков» знают далеко не все горожане. Отсюда и относительно невысокий спрос на занятия по сравнению с единоборствами, например.

«Это технический, аналитический вид спорта, и именно тем он сложен: каждый шаг нужно продумывать. Это требует дополнительных усилий, потому ребята иногда покидают секцию. Но, тем не менее, мы можем с уверенностью говорить о том, что наши спортсмены регулярно демонстрируют неплохие результаты, а норильская школа фехтования имеет хорошую репутацию в крае», — заключила Елена Белых.