На пути к Олимпиаде

В баттлах, организованных в рамках фестиваля, приняли участие более 400 ребят в возрасте от пяти до 14 лет. Причём танцоров и спортсменов поддерживали тренеры, родственники и друзья - словом, народу в «Айке», где и прошли 23 февраля битвы, собралось много. Вдохновиться же мальчишки и девчонки, а также их родители смогли накануне, побывав на мастер-классах. Их провели красноярские тренеры, они же члены жюри, Анастасия Попова, Александр Романов и Сергей Аверин, имеющие за плечами победы во всероссийских и международных баттлах. Например, воспитанники Анастасии, команда Blast сrew, после упорнейшей борьбы в нескольких раундах вышли в финал шоу «Новые танцы на ТНТ». Согласитесь, дорогого стоит, что и у норильских танцоров и трейсеров есть возможность воочию пообщаться с мастерами, которых до этого они могли увидеть лишь по телевизору и в интернете, и прокачать свои навыки, не выезжая из города.

- Если не участвовать в подобных фестивалях, не общаться с теми, кто уже достиг каких-то высот, не будет мотивации расти. Сколько бы ты ни тренировался, не имея богатого соревновательного опыта, на новый уровень выйти не получится, - уверен именитый брейкер Александр Романов. - Раньше я с норильчанами нигде не пересекался, и это понятно, город удалённый, выехать на соревнования не так-то просто. Благодаря же «Движению улиц», контакт с норильскими тренерами и их учениками налажен, надеюсь, впереди множество совместных проектов и встреч на состязаниях различного уровня.

Александр Романов был приятно удивлён, что в Норильске уличные направления поддерживаются такой компанией, как «Норникель».

- Не в каждом российском городе у энтузиастов есть возможность организовать столь масштабное мероприятие и провести его на лучшей площадке, - отметил он.

Региональный фестиваль уличной культуры и спорта проходит в Норильске во второй раз по инициативе Юлии Николаевой, руководителя центра развития личности «Старт». В 2019 году реализовать задуманное удалось благодаря победе центра в краевом конкурсе социальных проектов «Улица. Регион 24». В этом году фестиваль организован в рамках благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей».

Один из основателей брейк-данса в нашем городе - руководитель Норильской федерации брейк-данса Константин Негуца рассказал, что когда он в нулевых начинал танцевать, сложно было даже представить, что уличные танцы станут в Норильске столь популярны.

- Брейк-данс в нашем городе смог выйти из подполья и занять прочные позиции потому, что нас, поначалу немногочисленных представителей неформального танцевального направления, заметили в управлении культуры, в управлении молодёжной политики и начали приглашать участвовать в городских мероприятиях. И чем больше нас поддерживала администрация города, например, выделив помещение для репетиций и состязаний в Молодёжном центре, тем больше появлялось приверженцев этого танцевального стиля. Я рад и горд, что сегодня уже мои ученики стали учителями - как, например Роман Неугодников, который тренирует юных брейкеров в «Старте». И я крайне признателен руководителю центра Юлии Николаевой, что она планомерно продвигает брейк-данс, хип-хоп и паркур, находя силы, средства, объединяя единомышленников. Сегодня, когда брейк-данс стал олимпийским видом спорта, особенно актуально иметь возможность разглядеть, раскрыть и развить потенциал ребёнка.

Пока участие норильских брейкеров в Олимпиаде кажется несбыточной мечтой. Но ведь главное - поставить цель. Сбылась же мечта о фестивале! И участие в нём как раз может стать первым шагом на пути к всероссийским и международным соревнованиям. Было бы желание, а поддержка в нашем городе всегда найдётся. Доказано «Движением улиц».