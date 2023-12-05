На руднике «Комсомольский» открылся обновлённый спортивный зал

О ходе ремонта рассказала начальник управления социально-бытовых программ департамента управления делами аппарата директора ЗФ «Норникеля» Ольга Мережко:

«Ремонт спортзала начался в мае текущего года. Работы выполнялись подрядной организацией «Лайм ПАРК». За период комплексного ремонта мы полностью заменили все инженерные сети – системы отопления, освещения, электроснабжения и вентиляции. Спортивный зал оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. На полу специальное спортивное покрытие. Также здесь установлена новая приточно-вытяжная установка, которая позволяет даже в межотопительном периоде создавать комфортный микроклимат для занятий спортом».

Спортивный зал получился универсальным: сотрудники рудника здесь могут поиграть в футбол, баскетбол и волейбол. Также спортзал оборудован столами для настольного тенниса, степ-платформами и фитболами для групповых спортивных занятий. Балкон, расположенный в спортивном зале, предусматривает места для размещения зрителей.

В день торжественного открытия обновлённого спортзала прошёл первый матч по мини-футболу между работниками предприятия. Игру посетил директор рудника «Комсомольский» Руслан Качмазов.

«Новый спортивный зал кардинально повлияет на спортивную жизнь и здоровье работников нашего рудника. До ремонта в спортивном зале постоянно проходили турниры – не только среди работников рудника, но и с участием других предприятий. А после ремонта, я уверен, здесь будет аншлаг. Занимающихся спортом и физкультурой станет гораздо больше. С таким спортзалом можно смело вести пропаганду здорового образа жизни», – отметил Руслан Качмазов.

«Наши работники принимают активное участие в спортивной жизни, мы участвуем практически во всех дисциплинах спартакиады «Норникеля» и личных первенствах. В новом спортзале мы будем готовиться к соревнованиям, проводить свои турниры, также ребята просто приходят поиграть и провести время с пользой для здоровья. Спорт – это жизнь», – добавила инструктор по спорту рудника «Комсомольский» Светлана Стеганцева.