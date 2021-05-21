На следующей неделе в Дудинке стартует Международный турнир по кёрлингу WCT Arctic Cup – 2021

Среди участников международных соревнований – пять российских сборных, команды Эстонии, Швейцарии, Швеции, Италии и Венгрии. В каждой из них по два спортсмена. В турнире среди детских команд примут участие юные кёрлингисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и сборная Таймыра, в каждой из которых по четыре человека.

Первые игры турниров стартуют 26 мая в 09.00 на ледовой арене «Таймыр». Церемонии открытия и закрытия соревнований назначены на 27 и 30 мая соответственно.

Для гостей спортивных событий заполярной столицы будет организована фотозона с северным оленем, этностойбище, палатки с сувенирами, а также спортивные состязания. Всё это развернётся перед ледовой ареной «Таймыр», работать развлечения будут с 28 по 30 мая.

Традиционно организаторами турнира WCT Arctic Cup – 2021 стали Федерация кёрлинга России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и компании «Норникель».

Подробнее с составом команд и расписанием игр можно ознакомиться по ссылке. Официальный сайт турнира: arcticcurling.com.

Россию на турнире будут представлять сразу несколько национальных команд. Среди них не только основной состав – призеры чемпионата мира Анастасия Москалева и Александр Еремин, но специально сформированная команда из скипов мужской и женской национальных сборных команд России – серебряные призёры чемпионата мира, чемпионка Европы Алина Ковалёва и полуфиналист чемпионата мира Сергей Глухов.

Кроме того, на лёд выйдет одна из самых именитых спортсменок в истории российского кёрлинга - трёхкратная чемпионка Европы, призер чемпионатов мира Кира Езех и пятикратный чемпион России Алексей Стукальский. Ещё две российские команды представят победители этапа мирового тура в Москве Анна Самойлик и Михаил Васькой, чемпионка мира среди юниоров Дарья Морозова и чемпион России Олег Красиков.