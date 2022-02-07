На стадионе «Солнышко» в Талнахе организована дополнительная лыжная трасса

Протяжённость новой трассы — порядка 1200 метров, она открыта для любителей лыжного спорта ежедневно с 10.00 до 20.00.

«На данный момент мы располагаем порядка 170 комплектами лыжных принадлежностей: лыжных палок, лыж и ботинок. Размерный ряд широкий. Стоимость проката остаётся прежней — 200 рублей в час», — рассказал директор спортивного комплекса «Талнах» Алексей Лягин.

Руководство спорткомплекса отмечает, что в случае ухудшения погодных условий оно вправе объявлять актированные дни. Кататься разрешено при температуре воздуха не ниже –25 градусов и скорости ветра не выше 25 м/с.

Более подробную информацию можно узнать на сайте талнахспорт.рф.