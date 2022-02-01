На стадионе «Заполярник» прошёл открытый новогодний турнир по самбо среди юношей и девушек

За два дня соревнования собрали около 115 участников из Центрального района, Талнаха и Кайеркана. В первый день в 12 весовых категориях состязались юноши в возрасте 9-12 лет, во второй — ребята в возрасте 13-15 лет в девяти весовых категориях, а также девушки (9-13 и 13-15 лет), соревновавшиеся в десяти весовых категориях.

Главный судья соревнований Видади Манафов отметил, что, несмотря на эмоциональные поединки и конкуренцию между спортсменами на борцовском ковре, в зале царила тёплая дружеская атмосфера.

- Отрадно, что в юном возрасте спортсмены достаточно серьёзно относятся к соревнованиям и понимают, чего хотят добиться в этом виде спорта, ставят перед собой высокие цели. Для некоторых ребят это были дебютные выступления, но они справились, — добавил он.

Уже 12 февраля во дворце спорта «Арктика» состоится чемпионат города по спортивному и боевому самбо, где соберутся сильнейшие спортсмены.