На Таймыре установили очередной рекорд России

34-кратному чемпиону мира по фридайвингу, президенту Федерации фридайвинга, также принадлежит рекорд Гиннесса по подлёдному погружению в озеро Байкал.

«Озеро Лама на плато Путорана стало самой северной точкой России, в которой проводились соревнования по фридайвингу. Когда я вылетал на плато Путорана, предполагал, что погружение будет менее комфортным. Однако всё прошло на высшем уровне», - поделился Алексей Молчанов.

Сильнейшие фридайверы мирового уровня прилетели на фьордовое озеро Лама, расположенное на плато Путорана, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вместе с рекордсменом Алексеем Молчановым в фестивале участвовали: Мария Ольшевская, Михаил Брянцев, Марк Кисурин, Кристина Исеева, Андрей Жданов. Первый серьёзный соревновательный опыт во фридайвинге получили четверо норильчан — Максим Миронов, Екатерина Иванова, Фёдор Трухин и Вячеслав Огнев.

Организаторы фестиваля «Глубина Путорана 2023»: Агентство развития Норильска и Федерация фридайвинга. Партнёры: Capital Group, «Норникель», парк-отель «Нералах» и кемпинг «Лама-локация». Информационный партнёр — SPORTS.ru.