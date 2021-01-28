На Всероссийскую зимнюю спартакиаду набирают волонтёров

В III Всероссийской зимней спартакиаде инвалидов примут участие более 700 спортсменов из 38 регионов страны. Открытие мероприятия намечено на 2 марта во дворце спорта им. Ивана Ярыгина, а закрытие состоится 7 марта в Конгресс-холле Сибирского федерального университета. Соревнования будут проходить на трёх объектах - спорткомплексе «Радуга», фанпарке «Бобровый лог» и кёрлинг-арене «Красноярск».

Главная задача волонтёров – координирование и сопровождение команд. Кроме того, необходимо будет проводить аккредитацию и встречи с официальными и почётными гостями, оказывать помощь журналистам.

Подать заявку на участие можно до 7 февраля на сайте dobro.ru.