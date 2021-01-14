На выходных состоится открытие спартакиады среди бюджетных организаций, вузов и силовых структур

16 января в 15 часов в спортивном зале Дома спорта БОКМО состоится подведение итогов по результатам спартакиады среди бюджетных организаций, высших учебных заведений и организаций силовых структур в 2020 году, а также торжественное открытие нового спортивного сезона 2021 года.

Спартакиада проводится в течение года, в период с января по декабрь. Принять участие в соревнованиях в зачёт спартакиады могут работники бюджетной сферы, студенты высших учебных заведений, сотрудники силовых структур, а также юридических ведомств.

Сильнейших атлетов определят по результатам состязаний в таких видах спорта, как: волейбол, гиревой спорт, плавание, мини-футбол, пулевая стрельба, лыжные гонки, настольный теннис, лёгкая атлетика, баскетбол и шахматы.