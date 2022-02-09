На выходных Талнах принимал гостей и участников Заполярного фестиваля спортивной борьбы

Заполярный фестиваль спортивной борьбы по праву считается важным событием в спортивной жизни Норильска. Старт ему был дан ещё в 2006 году и ежегодно в фестивале принимают участие более 350 сильнейших спортсменов по трём олимпийским видам спортивной борьбы - вольная борьба, греко-римская борьба и борьба дзюдо. В этом году соревновались 332 борца. Талнаху в третий раз выпала честь принимать крупные соревнования. На них выступили сильнейшие спортсмены Норильска и Дудинки, а также гости: в этом году по инициативе администрации спорткомплекса «Талнах» в Заполярном Фестивале спортивной борьбы состязалась сборная команда школы олимпийского резерва «Центр спортивной борьбы» Новосибирска.

Украшением Фестиваля стала матчевая встреча сборной Новосибирска и коллективом сильнейших спортсменов Норильска. С результатом 8:4 победу одержала сборная Норильска. В целом же за время фестиваля разыграли 110 комплектов наград.