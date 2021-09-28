На выходных в Молодёжном центре состоялся шахматный турнир на призы учреждения
На выходных в Молодёжном центре состоялся шахматный турнир на призы учреждения
Играли участники блиц - по две партии, каждая - по пять минут. Возраст шахматистов не ограничивался.
- Турнир собрал немного людей, всего шесть человек, но это связано с началом сезона, - пояснил главный судья соревнований Никита Злотников.
По итогам турнира призовые места распределились следующим образом: третьим стал Артём Ковалёв, вторым - Дмитрий Лаврентьев, а победителем - Равиль Кужашев.
Никита Злотников напомнил, что федерация шахмат Норильска переехала из АБК стадиона «Заполярник» в Молодёжный центр Норильска. Это связано с ремонтом спортзала «Геркулес» - боксёры теперь занимаются в «Арктике», а шахматистов на «Заполярнике» потеснили борцы.
Расписание тренировок и соревнований шахматистов осталось прежним. Ближайшие крупные состязания состоятся 10 октября - официальное открытие шахматного сезона. В гандикап-турнире смогут принять участие все шахматисты города вне зависимости от возраста.